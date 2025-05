Voti Roma-Milan 3-1: 10 per Ranieri e una meravigliosa perla di Paredes per superare i rossoneri di Conceicao.

Si è concluso anche il penultimo impegno di un campionato avvincente e delicato fino alla fine e che sta vedendo la Roma coinvolta in una serrata corsa europea che coinvolge ormai le solite squadre, parallelamente ad una corsa scudetto folle e destinata a chiosarsi nell’ultima giornata, il prossimo fine settimana.

La gara tra Roma e Milan, catalizzata dalle parole di Ghisolfi sulla stima per Ranieri e le risposte glissanti sulla questione allenatore, aveva visto i giallorossi indirizzare la partita sui giusti binari grazie al goal praticamente immediato di Gianluca Mancini. Del capitano giallorosso, infatti, la marcatura iniziale, arrivata dopo due minuti su calcio d’angolo propiziato da Matias Soulé, autore a sua volta di una partita attentissima e di grande qualità.

Nella prima frazione di gioco, più nello specifico, anche l’espulsione propiziata dal VAR ha meritato di rientrare tra gli eventi più importanti, al netto dello scarso impatto avuto dalla stessa nelle evoluzioni immediatamente successive. Pronta la decisione di Piccinini, dopo la revisione, di espellere Gimenez, per la gomitata dell’attaccante messicano al petto di Gianluca Mancini.

Paredes disegna il sorpasso, Ranieri saluta i tifosi: 10 finale e tante soddisfazioni in Roma-Milan

Con una situazione praticamente amica ed edulcorata, però, la Roma è stata poco brava a sfruttare questi iniziali e propizianti eventi, dopo i quali la squadra di Conceicao è riuscita a salire in cattedra e a impensierire più volte le retrovie giallorosse, trovando poi il pareggio con Joao Felix.

Da quel momento in poi, sono continuate le difficoltà, sempre inseribili in una gara a basso ritmo, per la squadra di Ranieri, fino alla fine della prima frazione di gara. Nel secondo tempo, la squadra giallorossa è riuscita a salire in cattedra, con la perla di Paredes su calcio di punizione e il tiro dal limite di Bryan Cristante a conclusione di una delle tante trame di gioco propiziate da Angelino e colleghi sulle fasce.

Con un 3 a 1 sul Milan, dopo la sconfitta di Bergamo, la Roma torna dunque a vincere e a dare lustro ad una corsa Champions non ancora conclusasi ma che, per ora, vede la Juventus ancora quarta. Questi, intanto, i voti per Mancini e colleghi, distintisi tutti per delle prestazioni ampiamente al di sopra della sufficienza, eccezion fatta per Shomurodov e Celik, attenti e solitamente volenterosi, ma altresì distintisi per qualche errore o scelta che non permette loro di raggiungere almeno il 6.

Svilar 7; Celik 5.5, Mancini 7 (C), Ndicka 6.5; Saelemaekers 6.5, Cristante 6.5, Paredes7, Koné 6.5, Angeliño 6; Soulè 6.5, Shomurodov 5.5

Inutile spiegare, invece, il voto assegnato a Claudio Ranieri, che ha così salutato Roma e la Curva Sud: “Ricordo che più di sessant’anni fa stavo là, in mezzo a voi. Io vi ringrazio, avevo chiesto aiuto perché tutti insieme potevamo fare qualcosa di buono. Manca l’ultimo passo, domenica o giovedì”.

“Io sono orgoglioso di questi ragazzi, perché mi hanno seguito dal primo giorno, ma la cosa più importante è che voi abbiate capito avessimo bisogno del vostro supporto e del vostro amore. Grazie, infinitamente grazie“.