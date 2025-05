Gasperini alla Roma: messaggio a Friedkin e giochi chiusi

Gasperini alla Roma: messaggio ai Friedkin già arrivato. Ecco cosa è successo ieri all’Olimpico prima della partita contro il Milan

L’ultima in casa è stata ricca di emozioni. Per tutti. Ma soprattutto per Claudio Ranieri, abbracciato dal primo all’ultimo minuto dal popolo giallorosso e infine premiato dalla società. Sarà addio alla panchina dopo Torino, con un sogno che si chiama Champions League ancora da cullare.

La Roma non è padrona del proprio destino. La Juventus non deve vincere a Venezia e i giallorossi dal proprio canto devono obbligatoriamente prendersi i tre punti anche per non rischiare il sorpasso della Lazio che ospiterà il Lecce all’Olimpico. Come sarà, comunque, poi tutte le attenzioni saranno concentrate sull’annuncio del nuovo allenatore. E una parte di tifoseria giallorossa ha le idee chiare.

Gasperini alla Roma: il messaggio dei tifosi ai Friedkin

“Rispettate la nostra storia. Non portate quella m… di Gasperini a Trigoria“. Questo è stato scritto su uno striscione apparso ieri sera all’Olimpico prima della gara contro il Milan. Gasperini, come sappiamo, è forse il candidato più forte in questo momento per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri dentro il centro sportivo giallorosso.

Ma non tutti sono convinti nel caso di questa scelta. Sono stati diversi gli screzi avuti in passato tra il tecnico e la società, con alcune dichiarazioni che hanno generato polemiche infinite. Insomma, non si partirebbe (almeno per una parte di tifoseria) con il piede giusto. Certo, tutti gli altri nomi fatti, da Allegri, Pioli a Sarri passando per Farioli e De Zerbi stanno via via perdendo terreno. Ma ormai è solamente questione di tempo.

La scelta del nuovo tecnico forse è già stata fatta, o forse no. Di certo tutti ormai si aspettano un annuncio da parte del club che non può andare oltre, anche perché manca solamente una partita, importante, delicata, alla fine di questa stagione. Vedremo.