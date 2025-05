Non solo Premier e Milan, due big di Serie A su Ndicka | ASRL

Pilastro della Roma, il difensore mancino ha stregato anche due squadre del campionato italiano

Ingaggiato a parametro zero anche grazie al corteggiamento di José Mourinho, Evan Ndicka si è rivelato un pilastro insostituibile della Roma di questa stagione. Fedelissimo di tutti gli allenatori che si sono dati il cambio negli ultimi due anni, l’ex Eintracht Francoforte non ha saltato nemmeno un minuto in Serie A, dando forti segnali di affidabilità e continuità.

Le buone prestazioni del nazionale ivoriano come è noto hanno calamitato le attenzioni di diverse squadre in Premier League, ma Ndicka è tornato di moda anche in ottica Milan. In caso di mancato approdo alla prossima Champions League (i giallorossi devono anche sperare in un’impresa del Venezia contro la Juventus), il rischio che si debba sacrificare un big per soddisfare i parametri del Fair Play finanziario dell’Uefa.

Tutti pazzi per Ndicka: Juve e Napoli fanno sul serio

Considerato un perno anche in vista della prossima stagione, il 25enne nato a Parigi, al pari di Mile Svilar, potrebbe garantire una plusvalenza sensazionale al club giallorosso che, come accade ormai anche nei top club europei, non può considerare nessun giocatore incedibile. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, oltre alle squadre inglesi e a quelle tedesche, è finito nel mirino anche di Juventus e Napoli.

I due club italiani cercano rinforzi importanti in difesa in vista della prossima stagione, ma dovranno scontrarsi con la valutazione del cartellino. Per sedersi al tavolo di un’eventuale trattativa, infatti, la Roma non è disposta a prendere in considerazione cifre inferiori ai 30-35 milioni di euro e c’è la sensazione che il prezzo sia destinato a salire per i ricchi club inglesi.

Difensori centrali così affidabili e, per giunta, di piede mancino sono una merce rara e sono molto ricercati in sede di calciomercato. Anche per questo, Florent Ghisolfi in caso di abboccamenti ufficiali è pronto a lanciare avvisi chiari ai naviganti degli agitati mari del mercato italiano ed europeo.