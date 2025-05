Allenatore Roma, annuncio ufficiale di Farioli

Nuovo allenatore Roma, dopo le dimissioni c’è l’annuncio ufficiale di Farioli sul suo futuro. Ecco le parole del tecnico che ha appena lasciato l’Ajax

Ore caldissime, perché c’è la sensazione che da un momento all’altro, dopo il saluto di Ranieri all’Olimpico e ad una giornata dalla fine del campionato, la Roma possa annunciare il nuovo allenatore.

In città non si parla d’altro. Non esiste altro tema tra i tifosi giallorossi che ieri sera se ne sono andati a dormire con la notizia di Klopp che avrebbe accettato l’offerta, e che sognano quindi davvero un comunicato ufficiale, e che questa mattina si alzano con le parole di Farioli, che ieri si è dimesso dall’Ajax, che ha parlato del suo futuro a Ziggo Sport Voetbal, in Olanda.

Allenatore Roma, le parole di Farioli

Come sappiamo che il tecnico italiano è stato accostato alla Roma con molta insistenza. I quotidiani in edicola questa mattina spiegano che Ranieri lo avrebbe incontrato lo scorso mese di gennaio. Poi si sono perse le tracce. E lui, a specifica domanda sulla Roma, ha risposto in questo modo.

“Futuro alla Roma? Ci sono molti rumors, sapete come funziona. Non mi interessa l’importanza del club – ha detto – ciò che conta è il modo in cui si vogliono fare le cose. Cerco una società che sia disposta a lottare con me“. Insomma, non c’è stata in nessun modo una chiusura sulla questione. Anzi, la sensazione è che Farioli sarebbe ben felice di accettare il mandato dei Friedkin.

Chissà, tra i mille nomi usciti in questi mesi gli americani hanno già deciso e chissà che cosa staranno aspettando per chiudere la questione. Questo non è un dato a sapersi. O magari aspettavano appunto che il prescelto si liberasse dalla società di appartenenza, come successo a Farioli proprio ieri. Intanto dal Portogallo arriva la notizia che il Braga – Farioli prima di firmare al Nizza aveva visitato le strutture – avrebbe messo gli occhi sul tecnico. Mentre la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un interesse del Tottenham.