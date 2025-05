Chiesa torna in Serie A dopo un solo anno, Roma avvisata: scende in campo l’agente Feli Ramadani. Ecco le ultime di calciomercato.

Le questioni di calciomercato restano plurime e apertissime, in casa Roma, così come presso tante altre realtà del nostro campionato. Come noto, l’attesa è, ad oggi, ancora rivolta a questa fase finalissima del campionato, giunto ai suoi ultimi novanta minuti e ormai prossimo a quelle sentenze finali che ben presto potrebbero porre le giuste basi per gli apparecchiamenti degli anni a venire.

Un piazzamento in Champions o in un’altra competizione europea, come abbiamo imparato a capire con la stessa Roma, potrebbe fare la differenza sul piano economico e delle scelte dirigenziali e presidenziali. Al contempo, però, in questi anni si è evidenziata anche la grande forza discriminante delle società e dei direttori sportivi di saper cogliere le giuste occasioni per rinforzare le rispettive squadre con nomi importanti e altisonanti, potenzialmente inattesi.

Lo ricorda, ad esempio, la chiosa a due estati fa del calciomercato della Roma, caratterizzato da una pedissequa ricerca del centravanti e l’approdo, quasi insperato, di Romelu Lukaku nella Capitale a fine agosto. Ma anche la firma di Dybala o l’arrivo di Mourinho, sempre per restare nel mondo Roma.

Contatti Ramadani-Milan per Chiesa: ecco come stanno le cose

Un po’come lo scorso anno, però, anche questa estate potrebbe ben presto regalare sorprese e arrivi inattesi, sebbene le priorità attuali paiano interessare soprattutto le questioni relative agli allenatori. Tanti, infatti, i cambiamenti che attendono le panchine di numerose realtà italiane, con la mina vagante Conte e le ripercussioni di un sempre più probabile addio del leccese al Napoli dopo la vittoria, ormai scontata, dello scudetto questo venerdì.

Su fronte della campagna acquisti, invece, anche questa volta si potrebbe assistere alla grande novità relativa al futuro di Federico Chiesa, oggetto del desiderio anche della stessa Roma la scorsa estate. Al termine di un trimestre che lo aveva visto accostato a molteplici realtà italiane ed estere, il figlio d’arte approdava al Liverpool a fine agosto per circa 15 milioni di euro, ad un anno dalla scadenza di contratto con la Juventus.

A circa dodici mesi di distanza, ora, il nome di Chiesa potrebbe tornare a stimolare gli addetti ai lavori, anche alla luce della centralità mai ricoperta a Liverpool e di una posizione che potrebbe ben presto portare i Reds a valutare soluzioni in uscita, definitive o temporanee.

Della Roma, così come del Napoli, se n’è parlato anche nel recente passato, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano andare soprattutto in un’altra direzione. Come riferisce la pagina insider Enganche su X, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente dell’ex Juventus, Feli Ramadani, e il Milan. I rossoneri, alle prese con una fase di grandi cambiamenti, stanno sondando l’esterno, un cui ritorno in Serie A potrebbe avvenire dopo solamente un anno di distacco dal campionato che lo ha visto crescere, esplodere, cadere e poi, parzialmente, rialzarsi.