Plusvalenza Bisseck, l’Inter fa bingo col sostituto: ha umiliato Haaland

L’Inter e lo scudetto ancora possibile nonostante il -1 dal Napoli ad una giornata dalla fine. In più c’è la finale di Monaco ed un mercato da pianificare.

Le polemiche arbitrali per Inter–Lazio non si sono ancora placate ma venerdì si avvicina a grandi passi. Si avvicina l’ultima giornata di un campionato che vede ancora i nerazzurri in corsa per il titolo.

Napoli–Cagliari e Como–Inter emetteranno il verdetto finale. La stagione dell’Inter, però, è ancora lunga e ricca di stimoli. Basti pensare al 31 maggio quando la formazione di Simone Inzaghi affronterà a Monaco di Baviera il Paris Saint Germain di Luis Enrique nella finale di Champions League 2025.

A quel punto mancheranno soltanto un paio di settimane al Mondiale Fifa per Club che inizierà il 15 giugno negli Stati Uniti e che vedrà i nerazzurri, insieme alla Juventus, come rappresentante del calcio italiano. Proprio per tale evento è stata inserita una finestra di mercato straordinaria per le società che disputeranno il torneo.

Beppe Marotta ha già pronto un altro grande colpo

Indipendentemente dai trofei che potrà conquistare da qui al termine della stagione l’annata 2025-26 vedrà diversi volti nuovi alla Pinetina.

Beppe Marotta, numero uno nerazzurro nonché della programmazione, ha già messo nel mirino diversi prospetti. Un possibile-probabile obiettivo dell’Inter lo ha reso noto teamtalk.com parlando di Marc Guehi, classe 2000, difensore ivoriano naturalizzato inglese del Crystal Palace.

Il classe 2000 è profilo assai gradito anche dalle parti di Manchester, sponda United. Il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim intende infatti rafforzare il suo pacchetto arretrato in vista della prossima stagione dal momento che gli acquisti dell’ultimo anno non hanno reso come sperato.

L’Inter, però, non ha intenzione di mollare la presa su Marc Guehi. Sabato scorso il difensore inglese è stato tra gli assoluti protagonisti della storica vittoria in FA Cup del Crystal Palace contro il Manchester City. Prestazione sontuosa di Marc Guehi, in grado di annichilire lo spauracchio dei Cityzens, Erling Haaland.

Beppe Marotta e l’Inter potranno poi contare sulla cospicua plusvalenza assicurata dalla probabile cessione del difensore Yann Aurel Bisseck. A quel punto è facile prevedere l’attacco frontale al Crystal Palace per Marc Guehi. Con tanti saluti al Manchester United e a Ruben Amorim.