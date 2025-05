Scambio con Douglas Luiz e addio Inter: svolta Juve

Scambio con Douglas Luiz e svolta immediata Juventus: addio all’Inter ormai segnato. Le ultime di calciomercato hanno del clamoroso.

Restano tanti gli aspetti con i quali numerose squadre di Serie A dovranno fare i conti a partire dalle prossime settimane, immediatamente dopo la conclusione di un campionato ricco di emozioni e che, salvo ribaltamenti finali, ha domenica scorsa quasi ufficialmente consegnato lo Scudetto al Napoli di Conte.

Il potenziale passo falso di Anguissa e colleghi in quel di Parma è stato annullato dal pareggio quasi allo scadere della Lazio in casa dell’Inter, evitando quello che sarebbe stato un clamoroso controsorpasso da parte di Inzaghi e mettendo il destino degli azzurri nelle loro stesse mani. Dopo questa settimana, a sentenze arrivate, sarà tempo di valutazioni e bilanci, con un valzer di panchine pronto a prendere inizio e a coinvolgere alcune delle realtà più nobili della Serie A e ripercussioni più o meno immediate anche sul calciomercato.

Quest’ultimo, ovviamente, non potrà non risentire anche delle scelte di società e dirigenze rispetto ai nuovi allenatori, con ingerenze e fili destinati a intrecciare le strade di plurime realtà. Lo ricordano bene anche gli ultimi aggiornamenti in casa Inter e Juventus, potenzialmente destinate ad un coinvolgimento reciproco di calciomercato tutt’altro che banale.

Scambio Douglas Luiz-De Paul: l’ultima idea della Juventus mette alle strette l’Inter

Nello specifico, come noto, la Juventus è nel pieno di una corsa Champions che la sta vedendo lottare fino alla fine con Roma e Lazio: la squadra di Tudor è attesa dalla trasferta a Venezia, ultimo ostacolo da superare per chiosare il campionato al quarto posto. Salvare il salvabile, questo l’obiettivo assegnato da Giuntoli e adepti a Tudor lo scorso marzo, senza però vere e proprie garanzie su una permanenza a più ampio raggio al tecnico croato.

Sul fronte calciomercato, intanto, anche a Torino si attende la fine della stagione e la decisione sul tecnico, al netto della fase di grande attenzione da parte degli addetti ai lavori già in questi giorni. Più specificamente, con un’Inter altresì concentratissima sulla gara di Como e, soprattutto, sulla finale bavarese di fine maggio, la Juventus potrebbe sfruttare il cartellino di Douglas Luiz in un’interessante operazione.

Facciamo riferimento al plausibile scambio con l’Atletico Madrid, che porterebbe il centrocampista brasiliano nella capitale spagnola e Rodrigo De Paul a Torino. Il qualitativo ed eclettico trequartista di Simeone, ex Udinese, è da tempo nei radar della Juventus e non è certamente nuovo a rumors su possibili ritorni in Serie A.

Sulle sue tracce, nel passato meno e più recente, si muove anche l’Inter, che non vanta, però, l’asso nella manica bianconero. Douglas Luiz, come noto, piace all’Atletico, al netto delle difficoltà avute quest’anno e una stagione non proprio in linea con l’esborso di circa 50 milioni di euro della scorsa estate.