La Roma ha scelto l’erede di Abraham: scippo al Milan

Calciomercato Roma, i giallorossi non sono solo alla ricerca di un allenatore ma anche di un attaccante. Ecco cosa sta succedendo

La cosa principale, al momento, è trovare il nuovo allenatore. Nomi, nomi e ancora nomi. Diciamo che adesso c’è grandissimo imbarazzo. E c’è anche un ritardo, ovviamente, soprattutto se una scelta non è stata fatta, come sembra.

Si sa da un pezzo che Ranieri avrebbe detto addio alla fine di questa stagione e, nonostante questo, ancora l’ufficialità del suo erede non è arrivata. Nelle ultime ore è uscito il nome di Espirito Santo, che tuttavia è più vicino all’Arabia, ma anche quello di Hutter, da aggiungere ad una lista incredibile di nomi accostati ai giallorossi. Detto questo, è evidente che Ghisolfi deve non solo monitorare questa decisione, ma anche andare capire i profili di calciatori da portare in giallorosso.

Calciomercato Roma, Emegha nel mirino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sul taccuini di Ghisolfi non c’è solamente Lucca per l’attacco, ma anche Emanuel Emegha, centravanti dello Strasburgo, una delle squadre che ha fatto meglio in Ligue 1 in questa stagione.

Un attaccante completo il giovanissimo, che, come anticipato da Asromalive.it, la Roma ha visionato insieme al Milan al Penzo di Venezia quando l’Under 21 italiana ha affrontato quella olandese. Gli scout giallorossi erano in tribuna per capire le movenze dell’attaccante, in grado non solo di venire incontro per legare il gioco tra i reparti, ma anche in grado di dare profondità alla squadra. Insomma, ha delle caratteristiche importanti che possono proprio fare al caso della Roma.

Valutato circa 20-25 milioni di euro, il 22enne olandese ha realizzato 14 gol e 3 assist in 27 presenze in Ligue 1. Un biglietto da visita di tutto rispetto che ha calamitato anche le attenzioni del Chelsea e di altri club inglesi.