Non solo Reijnders, epurazione Milan: bomba da 70 milioni

Epurazione clamorosa del Milan, bomba da 70 milioni di euro: lasciano il club rossonero insieme a Reijnders!

Il Milan di Sergio Conceicao si appresta a concludere una stagione disputata a dir poco al di sotto delle aspettative, contraddistinta da un cambio in panchina e dal quasi immediato esonero di Paulo Fonseca a inizio stagione. Dopo meno di quattro mesi di campionato, infatti, il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico, con tempistiche e modalità mediatiche altresì discutibili, lasciando posto al connazionale ex Porto.

Al netto del grande impatto avuto dall’attuale mister rossonero, Leao e colleghi possono annoverare, al termine di questa stagione, la sola bella soddisfazione in Supercoppa tra i risultati nobili ottenuti all’interno di una stagione partita con ben altri presupposti. Sconfitti in Coppa Italia contro il Bologna lo scorso mercoledì e ufficialmente fuori dalle coppe europee con lo scacco dell’Olimpico di domenica, Abraham e colleghi sono prossimi ad andare incontro ad un’estate di importanti e necessari cambiamenti, destinati a intrecciarsi non solo con il calciomercato ma, piuttosto, con le fondamenta del mondo dirigenziale tutto.

Si attendono, infatti, novità coinvolgenti inizialmente gli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi, volte ad apportare modifiche in seno ad una società che non pochi errori ha compiuto in questi anni e che, adesso, dovrà essere brava a risalire e ripartire, anche per riconquistare la fiducia di una piazza abituata a livelli ben diversi.

70 milioni per Reijnders e non solo: epurazione Milan con Pulisic e Theo Hernandez

Al netto delle attese relative a quest’aspetto e ad una serie di cambiamenti che dovranno essere catalizzati anche dall’individuazione del nuovo allenatore, il calciomercato resta uno degli argomenti in auge in quel di Milano. Più nello specifico, in una fase contraddistinta da una certa insistenza su Igli Tare e un suo possibile ritorno in Serie A proprio grazie al Milan dopo il congedo alla Lazio, spuntano aggiornamenti di non poco conto anche sulla futura campagna acquisti.

I dossier aperti sono i più disparati e interessano la necessità di comprendere quali profili debbano essere confermati e quali ruoli vadano assolutamente rinforzati, venendo incontro anche alle esigenze di chi siederà in panchina. Sul fronte delle uscite, non va sottovalutata la questione relativa alla necessità di monetizzare e fare delle plusvalenze una fonte economica alimentante le prossime scelte per apportare modifiche alla rosa. Su tale aspetto, le penne di Calciomercato.it hanno evidenziato come il nome di Tijjani Reijnders resti quello maggiormente destinato a poter aiutare il Milan.

Su di lui, da tempo, si segnala il Manchester City, annoverabile in una rosa di squadre interessate come Real Madrid, Barcellona e Chelsea. Ad oggi, un’offerta da 70 milioni di euro potrebbe concretamente far vacillare il Milan, altresì consapevole che la prossima estate un altro elemento da tenere d’occhio è Christian Pulisic. L’esterno americano è tra i giocatori che potrebbe maggiormente infiammare le attenzioni estere, anche alla luce delle garanzie da lui richieste per restare in rossonero.

Integrano bene questo discorso con le recenti informazioni di Rudy Galetti circa un doppio interesse dalla Serie A per Theo Hernandez, che piace anche allo stesso Manchester City, oltre che alla Juventus. Da qui, si comprende bene come il Milan possa seriamente andare incontro ad una vera e propria epurazione nei prossimi mesi, con un tornaconto economico potenzialmente importante, ma da reinvestire nel migliore dei modi per evitare errori e percorsi simili a quelli del recente passato.