Calciomercato Roma, doppio colpo Champions da 50 milioni

Calciomercato Roma, domenica si decide la stagione e in caso di qualificazione alla Champions gli obiettivi sono già chiari. Ecco il doppio assalto in Serie A

La Champions League, il sogno, da prendere domenica sera. Non basta vincere, alla Roma, contro un Torino contestato negli ultimi giorni e che sembra aver staccato la spina. Ma serve anche un aiuto da parte di Eusebio Di Francesco: il suo Venezia, in casa, dovrebbe fermare la Juve.

Qualora i pianeti si allineassero e dovesse succedere quello che vi abbiamo appena detto, allora la Roma sarebbe nella prossima massima competizione europea. Un sogno vero e proprio, soprattutto per come arriverebbe: ricordiamo tutti la posizione in classifica dei giallorossi nel momento in cui in panchina è arrivato Claudio Ranieri. Pochi punti sopra la zona retrocessione con un solo obiettivo, in quei mesi: cercare di dare dignità ad una stagione che sembrava chiusa. E, invece, la Roma all’ultima giornata si gioca tutto.

Calciomercato Roma: con la Champions ecco gli obiettivi

E ovviamente, qualora riuscisse il miracolo – difficilissimo, ribadiamolo – i soldi che potrebbero entrare solamente partecipando alla manifestazione sarebbero immediatamente investiti sul mercato. Con un doppio sogno, anzi un doppio colpo in questo caso, da piazzare nello spazio di poco tempo.

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non solo la Roma non cederebbe Ndicka (35 milioni di euro è a valutazione del cartellino), ma andrebbe a prendere un attaccante importante, come Lucca o Emegha (qui i dettagli) e alimenterebbe quel sogno che in questo caso si chiama Davide Frattesi, già cercato nello scorso mese di gennaio.

“L’obiettivo – si legge sul quotidiano rosa – sarebbe quello di costruire un instant-team numericamente più ampio e di qualità per far fronte al numero di partite di alto livello, alla stanchezza e agli inevitabili infortuni”. Insomma, la qualificazione alla Champions farebbe scattare qualcosa di incredibile. Ma non dipende solo dalla Roma.