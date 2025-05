Offerta choc per Svilar: la Juve chiama la Roma

Offerta choc per Svilar e chiamata immediata alla Roma da Torino: la Juventus fa sul serio. Ecco le ultime di calciomercato.

Con una serie di questioni ancora apertissime in casa Roma nel corso di questa parentesi, iniziano già a delinearsi i numerosi scenari relativi al calciomercato che attendono gli addetti ai lavori di Trigoria nel corso delle prossime settimane.

Dopo l’impegno in quel di Torino domenica sera, chiosante un campionato iniziato malissimo e concluso quantomeno con la speranza di un nobilissimo approdo continentale, Ghisolfi e colleghi dovranno essere bravi a evitare gli errori del passato e a investire per aumentare velocemente (ma con intelligenza) la competitività della rosa giallorossa.

I dossier restano, appunto, numerosi e interessano dapprima la questione relativa all’individuazione dell’allenatore. Disambiguato quest’aspetto, sarà tempo di apparecchiamenti stagionali e valutazioni, con una delle priorità destinata a toccare la posizione di Mile Svilar.

Scambio più soldi per Svilar alla Juventus: spunta Di Gregorio

L’estremo difensore giallorosso, come noto, è salito in cattedra nell’ultimo anno e mezzo, con lo scrostamento della posizione di subalterno e, nel giro di poco tempo, divenuto uno degli elementi più importanti della squadra. Non è un caso che la piazza, ad oggi, confidi soprattutto nel suo rinnovo, finalizzato ad adeguare il suo attuale stipendio alle prestazioni e alla nobiltà assunta all’interno dello spogliatoio, prolungandone anche la scadenza contrattuale, ad oggi fissata al 2027.

Intanto, con le parti che continuano a lavorare nel rispetto dei reciproci interessi ma con il fine ultimo di trovare una quadra che assecondi tutte le parti in causa e la già esplicitata volontà del calciatore di restare alla Roma, spuntano notizie non trascurabili sulla Juventus. I bianconeri, come noto, risultano tra gli elitari candidati ad un suo ipotetico approdo in una nuova squadra italiana qualora il futuro di Svilar lo portasse lontano dalla Capitale ma non dal nostro campionato.

Nello specifico, come riporta DajeRomaTv, un’ipotesi potrebbe essere quella di una trattativa di scambio con i bianconeri, coinvolgente anche il cartellino di Michele Di Gregorio. L’ex Monza, autore di una stagione importante ma non priva di sbavature, potrebbe anche eventualmente lasciare Torino dopo un solo anno. Il suo, dunque, potrebbe essere il nome ideale per eventuali coinvolgimenti in scambi con la Roma per Svilar. I giallorossi, ad ogni modo, chiederebbero anche un ulteriore esborso alla Vecchia Signora.