Panchina Roma, annuncio Sky: giochi chiusi con i Friedkin

Il tema riguardante la panchina giallorossa si sta arricchendo di nuovi importanti particolari. Ecco cosa sta succedendo

Ore di calma apparente nel quartier generale della Roma. A pochi giorni dalla sfida contro il Torino – ultima chiamata per acciuffare in extremis un posto in Champions League – a tenere banco non sono solo ed esclusivamente le questioni di campo. Il che sorprende fino a un certo punto visto che i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve in merito al profilo al quale affidare le redini della panchina giallorossa.

Nel magma di indiscrezioni che hanno ormai preso piede, sembrano esserci pochi punti saldi. Uno è ormai fuori discussione: Claudio Ranieri, per sua stessa ammissione, non continuerà la sua esperienza sulla panchina della Roma benché i Friedkin abbiano provato in tempi e in modi diversi a convincerlo.

Dopo le smentite su Klopp e la retromarcia lampo su Espirito Santo, in giornata erano riemerse con una certa insistenza le candidature di Sarri e Massimiliano Allegri. A proposito dell’ex allenatore della Lazio, però, emergono novità degne di nota da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, Sky Sport: la scelta definitiva dei Friedkin

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Sarri non sarebbe mai stato contattato ufficialmente dalla Roma. Pur essendo un profilo stimato da Ranieri e accostato in tempi non sospetti alla Roma, infatti, quella che porta al tecnico toscano non sarebbe una candidatura attualmente al vaglio dei Friedkin, orientati verso altri profili.

A tal proposito giova ricordare come Sarri sia uno dei nomi attenzionati dal Milan prima che i rossoneri decidessero di virare su Tare. Un intreccio – quest’ultimo – che non può non prendere in considerazione anche Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus – che piace e non poco al Napoli in caso di addio di Conte – potrebbe aprire all’ipotesi Milan qualora arrivasse un’offerta dal club rossonero. Il tutto senza trascurare gli ottimi rapporti che intercorrono tra il tecnico livornese e Marotta.

Ritornando alla panchina della Roma, l’enigma resta dunque tutto da sciogliere. Nella corsa non può essere escluso Gasperini il cui addio all’Atalanta, però, è meno scontato di quanto potesse apparire fino a qualche settimana fa. Che i Friedkin possano decidere di far saltare il banco con un colpo a sorpresa? La piazza aspetta, pronta a godersi un finale di stagione che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo.