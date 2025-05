Vittoria a tavolino in Serie A: corsa Champions da riscrivere

Vittoria a tavolino e corsa Champions tutta da riscrivere: cambia clamorosamente la classifica in Serie A. Ecco cosa sta succedendo.

Il campionato è ormai prossimo alla sua conclusione e, consequenzialmente, al decretare le sentenze definitive al termine di un percorso non poco ricco di sovversioni e cambiamenti durante il suo svolgimento. Lo ricorda bene la situazione in casa Roma, contraddistinta da una triplice alternanza in panchina e da un equilibrio trovato solamente con l’approdo di Claudio Ranieri a partire dal mese di novembre.

Il merito degli ancora vivi aneliti alla Champions League sono da ricercarsi proprio nell’operato del tecnico testaccino, che a Torino saluterà definitivamente la sua carriera da allenatore, pronto al percorso che da tempo lo attende ai piani alti di Trigoria e che lo coinvolgerà su una serie nobile e variegata di scelte, relative alla nuova panchina, ma non solo. Abbiamo già evidenziato come proprio dalle decisioni dello stesso Ranieri passerà parte delle discriminanti sui futuri apparecchiamenti stagionali, parallelamente alle ingerenze che il piazzamento finale potrà avere sugli stessi.

La Champions League, come noto, può impattare con grande veemenza sulle decisioni di calciomercato e i margini di manovra, come ben restituisce la trepidante attenzione che accomuna il mondo Roma a quello Juventus per la sentenza finale circa il quarto posto. Intanto, a latitudini ben diverse, le discussioni circa l’approdo alla Champions sono destinate a intrecciarsi con veri e propri casi non relegabili ai soli discorsi ludici.

L’Al-Nassr può vincere il ricorso, cambia la classifica: ripercussione immediata sulla corsa Champions

Nello specifico, ci riferiamo a quanto accaduto durante la gara tra l’Al-Nassr e l’Al-Orouba, conclusasi con la sconfitta della squadra di Stefano Pioli, che sta però da diverso tempo recriminando la vittoria a tavolino. Questo, perché l’Al-Orouba avrebbe schierato ‘illegalmente’ il portiere Rafea Al-Ruwaili. La controversia sarebbe nata per lo status contrattuale del giocatore, che a detta dell’Al-Nassr risulterebbe avere un contratto amatoriale e non da professionista.

Negli scorsi mesi, l’Al-Orouba ha evidenziato la totale effettività del contratto da professionista del proprio giocatore, senza però riuscire ad arrivare ad una sentenza ufficiale e definitiva. A praticamente due mesi di distanza dalla gara, persa dall’Al-Nassr, si sarebbe, però, ormai prossimi ad una decisione.

La squadra di Pioli, infatti, potrebbe andare incontro alla vittoria del ricorso, con l’assegnazione dei tre punti a tavolino, anche contrariamente alle previsioni iniziali che avevano lasciato intendere che difficilmente si sarebbe potuto assistere ad un cambiamento dell’esito finale della gara. In questo modo, dunque, la corsa alla Champions asiatica potrebbe essere riscritta, assicurando tre punti in più a Cristiano Ronaldo e colleghi, attualmente terzi a 67 punti.