Nuovo allenatore Roma, sorpresa Friedkin: è fresco di esonero

Nuova indiscrezione sul tecnico destinato a prendere il posto di Ranieri sulla panchina della Roma: è a spasso da marzo

La settimana che porta all’ultima giornata di campionato, quella che dovrà determinare il destino europeo della Roma, si è aperta coi botti. Parliamo al plurale perché sono già due i prestigiosi profili accostati alla panchina del club giallorosso del prossimo anno che, dopo nemmeno 24 ore di indiscrezioni al riguardo, sono stati già derubricati come piste impossibili. Morte. Forse mai realmente battute dalla dirigenza giallorossa. O magari percorse, ma senza aver ottenuto il benché minimo gradimento.

Da Jürgen Klopp a Nuno Espirito Santo, la caccia al Mister X più misterioso di sempre si è arricchita di due nomi nuovi. Se per il tecnico tedesco la smentita è arrivata quasi subito per bocca del suo entourage, nel caso dell’attuale allenatore del Nottingham Forest si è dovuto attendere il pomeriggio di mercoledì – ovvero poche ore dopo la sua inclusione nel novero dei candidati alla guida della Roma – per un’uscita dalla lista dei papabili. Se mai ci fosse stato veramente, aggiungiamo noi.

Forse per inerzia, o per assenza di reali trattative al riguardo, ecco che i nomi di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri – su cui già si è ampiamente detto e scritto negli ultimi mesi – sono tornati in voga.

Attenzione però, e forse questa è la novità più rilevante delle ultime 24 ore, alla doppia pista estera. La prima è rappresentata da Adolf Hütter, tecnico del Monaco, la seconda porta ad un 48enne allenatore tedesco disoccupato dallo scorso marzo.

Friedkin, partita la caccia allo straniero: Rose il nome nuovo

49 anni il prossimo 11 settembre, allenatore di grande talento capace di valorizzare giocatori come Marcus Thuram e Joško Gvardiol, Marco Rose viene da uno ‘strano’ esonero al Lipsia, club che ha avuto un disastroso percorso in Champions – i tedeschi hanno chiuso in 32esima posizione la ‘Phase League‘ – ma che era quinto in Bundesliga al momento dell’addio.

Nel corso della sua carriera il nativo proprio di Lipsia ha vinto ben sei trofei, tra cui due campionati austriaci con il Salisburgo e una Coppa di Germania col club della sua città d’origine.

Disoccupato di lusso dallo scorso 30 marzo, l’allenatore è ancora in attesa di una sistemazione per l’immediato futuro. L’Interesse della Roma, rilanciato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport‘, potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, al netto di smentite a cui ormai tutti, tifosi compresi, hanno purtroppo fatto l’abitudine negli ultimi tempi.