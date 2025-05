Nuovo allenatore Roma, intreccio con l’ex: Friedkin spiazza tutti

Nuova puntata dell’incredibile telenovela attorno al nome del nuovo tecnico: la mossa del presidente cambia nuovamente lo scenario

Prendete tutte le vostre convinzioni, alcune alimentate dai desideri personali di vedere questo o quel profilo sedersi sulla panchina della Roma, e mettetele da parte. La giornata di ieri ha segnato un nuovo capitolo, per certi versi surreale, sull’argomento più dibattuto sull’etere romano, con prestigiose ‘intrusioni’ sulla vicenda provenienti financo dalla stampa nazionale.

Dopo la bomba Klopp, seccamente smentita dagli agenti del carismatico tecnico tedesco nonché dalla stessa società giallorossa, è spuntato un nome nuovo nell’infinita lista del successore di Claudio Ranieri: quello di Nuno Espirito Santo, attuale tecnico del sorprendente Nottingham Forest, il glorioso club inglese ancora in lotta per un posto in Champions League dopo una stagione ben al di sopra delle aspettative.

Il litigio plateale in campo col presidente del sodalizio britannico, Evangelos Marinakis, avrebbe innanzitutto comportato un possibile addio del 51enne saotomense con cittadinanza portoghese al club che vede, tra gli esponenti dirigenziali di maggiore spicco, quella Lina Souloukou ben conosciuta dalle parti di Trigoria.

Proprio la CEO ellenica, i cui rapporti coi Friedkin non sono certo da considerarsi idilliaci, potrebbe giocare un ruolo nella definizione del nuovo mosaico tecnico non solo del suo club, ma anche di quello giallorosso. Ma andiamo con ordine.

Friedkin, spunta un nome del tutto nuovo per la panchina

Come riferito dal quotidiano ‘Leggo’, la pista che porterebbe ad Espirito Santo sarebbe più viva che mai, anche se all’orizzonte spunta un altro profilo, del tutto nuovo nel pur corposo calderone composto almeno da 15 nomi, che potrebbe essere il Mister X tanto atteso dai tifosi.

Con Francesco Farioli, mai uscito del tutto dall’orbita giallorossa, accostato incredibilmente proprio al Nottingham Forest, i Freidkin starebbero valutando con attenzione la figura di Adolf Hütter, 55enne austriaco tecnico del Monaco con pregresse esperienze alla guida di club come Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach.

Una cosa appare certa: l’esperienza di Espirito Santo al Nottingham sembra essere arrivata al capolinea, ma il blitz del Forest per l’ormai ex tecnico dell’Ajax toglie di fatto un possibile candidato alla panchina della Roma. Di risposta, ecco il nome nuovo della proprietà americana. Un allenatore di esperienza, reduce da due ottime stagioni al Monaco, come nuovo condottiero del club capitolini. Che sia questa la mossa a sorpresa di Friedkin?