Allegri non aspetta altro: incrocio UFFICIALE e svolta in Serie A

Il futuro del tecnico livornese rappresenta un tema di clamorosa importanza: l’ultima presa di posizione fa saltare il banco

In attesa dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, la Roma sta preparando la delicatissima trasferta contro il Torino. Il classico confronto che può valere una stagione visto che la compagine di Ranieri è in piena corsa per un posto in Champions League che, se conquistato dopo le difficoltà riscontrate nella prima parte di stagione, avrebbe del clamoroso.

Ad ogni modo, riavvolgendo il nastro sul tema riguardante la panchina giallorossa, continuano a non essere pochi i profili accostati alla Roma. Per bocca di Ranieri, però, i Friedkin hanno già sciolto le riserve individuando il profilo al quale consegnare le redini della propria panchina. A tal proposito, un tecnico che, in tempi e in modi diversi, continua ad essere accostato ai capitolini è ad esempio quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, individuato anche da Aurelio De Laurentiis per l’eventuale post Antonio Conte, rappresenta l’epicentro di insistenti indiscrezioni. In orbita Roma, quella dell’ex allenatore della Juventus continua ad essere una candidatura credibile anche per il Milan dopo l’accordo dei rossoneri con Tare. Ma occhio alle sorprese.

Allegri al posto di Inzaghi: “Non si stupirebbe, ecco perché”

Dopo aver consegnato lo Scudetto nelle mani del Napoli, sciupando una ghiottissima occasione contro la Lazio, l’Inter giocherà la finale di Champions League con ancora più pressioni. Lo sa bene Simone Inzaghi: benché sia stato blindato da Giuseppe Marotta nel pre partita di Como-Inter, il tecnico piacentino potrebbe finire in discussione in caso di sconfitta con i transalpini.

La grande stima che lega Allegri e Marotta non è certo una novità. Ipotizzare un eventuale blitz dell’Inter per Allegri nel caso in cui non dovessero arrivare segnali positivi sul fronte Inzaghi – sempre nel mirino dell’Al Hilal – non è utopistico. Intervenuto nel corso di ‘Cronache di Spogliatoio’, Fabrizio Biasin si è espresso in questi termini:

“Io dico che Allegri è un’ottima opzione per tante squadre” – ha chiosato Biasin. Che ha poi aggiunto: “Allegri aspetta. Aspetta perché sa che possono capitare mille cose. La finale di Champions cambia le prospettive sotto tanti punti di vista. Dopo la finale Inzaghi parlerà con i dirigenti per trovare un punto di incontro. Presumibilmente andrà bene, ma qualora non dovessero trovare un punto di incontro, chi arriva all’Inter? Allegri in quel caso non si stupirebbe”.