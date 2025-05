Conte alla Juventus: via libera a cifre mai viste

Il rebus riguardante la panchina Azzurra sta per essere risolto in tutti i suoi aspetti: l’improvviso colpo di coda

Ad un passo dalla vittoria del quarto Scudetto della sua storia, il Napoli di Antonio Conte ospita il Cagliari per provare a strappare quella vittoria che gli garantirebbe la matematica vittoria del tricolore. Sono giorni piuttosto frenetici in casa Azzurra dove alla tensione palpabile per la sfida contro i sardi si aggiungono le tante indiscrezioni riguardanti il futuro della sua panchina.

A bocce ferme andrà infatti in scena il tanto chiacchierato incontro tra Conte e De Laurentiis. Un summit assolutamente decisivo, tra le voci che accostano il tecnico pugliese nuovamente alla Juventus e le contromosse del Napoli che non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Il pressing di Elkann, intanto, è fortissimo.

Con l’intento di riportare la ‘Vecchia Signora’ a recitare un ruolo da protagonista dopo le ultime deludenti stagioni, la proprietà bianconera ha individuato in Antonio Conte il profilo ideale dal quale ripartire. Tutt’altro che indifferente ai segnali che arrivano da Torino, l’ex CT della Nazionale ha la testa rivolta alla prossima sfida di campionato. Il cerchio, però, si sta per chiudere.

Conte e l’addio al Napoli: bomba Juve, strada spianata

A differenza degli ultimi anni, la sensazione è che al termine di queste stagioni le chance di un ritorno di Conte all’ombra della Mole siano molto più concrete. Del resto il diretto interessato – pungolato sull’argomento qualche mese fa – non ha mai nascosto il desiderio di riannodare i fili del discorso troncato nei modi che conosciamo nel luglio 2014.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha rincarato la dose svelando quella che, secondo lui, sarebbero le possibilità di una permanenza di Conte alle pendici del Vesuvio: “Aggiornamento percentuale Conte-Napoli: 0,9%“. Se la scelta della Juventus sembra essere irreversibile, maggiori dubbi semmai le calamita le tempistiche dell’eventuale accordo. Il che si ricollega al finale di una stagione che vede gli uomini di Tudor dover ancora conquistare l’ultimo posto utile per un piazzamento in Champions League.

Dal canto suo – come già anticipato poc’anzi – il Napoli ha avviato ormai da tempo un canale per Massimiliano Allegri. Che i colloqui con il tecnico livornese possano portare ad un accordo in tempi relativamente brevi non è da escludere. Un intreccio che – in un modo o nell’altro – sarà destinato a far parlare (e a discutere) molto.