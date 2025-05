Dalla Roma alla Juve: torna in bianconero

Dalla Roma alla Juventus, sfida clamorosa in Serie A e gran ritorno in bianconero: le ultime di calciomercato in casa giallorossa.

Le attese per il calciomercato continuano ad aumentare con l’avvicinarsi di questa conclusione stagionale, che già nelle prossime ore decreterà il vincitore finale di una stagione che, per il primo posto, ha quasi sempre permesso di assistere ad una contesa coinvolgente unicamente Napoli e Inter.

La Roma, invece, si trova dal proprio canto coinvolta in una corsa Champions League che passerà per il risultato di Torino e le speranze di vedere gli aneliti alla salvezza del Venezia far perdere punti alla Juventus. A novanta minuti dalla conclusione di questa stagione, inizialmente maledetta e aggiustata solamente grazie al pragmatico e saggio intervento di Claudio Ranieri, restano tanti i dubbi e le incertezze per i giallorossi, con un’attesa che, a campionato concluso, toccherà la nomina ufficiale del nuovo allenatore, argomento caldissimo da almeno tre mesi a questa parte.

Anche nella sua ultima conferenza stampa da tecnico, il mister testaccino ha ironizzato sulla questione, spendendo parole come al solito ben ponderate e che, nella mente di alcuni tifosi, hanno echeggiato anche qualche evocazione a Jurgen Klopp.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Molina: sfida bianconera e agguato dalle big di Serie A

Restando sul presente e su discorsi maggiormente concreti, vanno riportati gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna circa la presenza della Roma in una corsa europea anche sul fronte del calciomercato. Insieme ad altre realtà nobili della Serie A e non solo, infatti, si segnalano anche i giallorossi, consapevoli di dover apportare varie modifiche alla rosa durante la sopraggiungente estate.

Più nello specifico, le valorose penne di Marca.com, annoverano anche Ghisolfi e colleghi nella corsa a Nahuel Molina, laterale destro dell’Atletico Madrid e profondo conoscitore del nostro campionato grazie al trascorso all’Udinese dal 2020 al 2022. Al netto di qualche difficoltà quest’anno, l’argentino ha dimostrato grandi qualità alla corte di Simeone, già profondamente intraviste durante l’esperienza bianconera.

Stando a quanto si legge, l’Atletico Madrid non escluderebbe una sua partenza, previo l’arrivo di un’offerta di circa 30 milioni di euro, circa il doppio di quanto versato dai Colchoneros nelle casse friulane tre anni fa. Su di lui, oltre al Liverpool e alla stessa Roma, si segnalano anche Napoli, Juventus e Inter, che potrebbero offrirgli l’opportunità di tornare in Serie A.

Per quanto riguarda le avances della Premier, inoltre, si registra anche la presenza di un altro club bianconero, il Newcastle.