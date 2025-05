Leao al posto di Sané: via libera Juventus

Leao al posto di Sané, il via libera per la Juventus si intreccia clamorosamente con il calciomercato e le scelte del Milan. Ecco le ultime novità.

Il nome di Rafael Leao resta uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni all’interno delle dinamiche relative al mondo Milan, attualmente alle prese con profonde valutazioni destinate ad abbracciare una pluralità di aspetti societari nel corso delle prossime settimane.

L’annata, ormai prossima alla conclusione, non può che dirsi fallimentare: eccezion fatta per la Supercoppa, l’esonero immediato di Fonseca e il mancato approdo alle coppe sono macchie troppo importanti per una squadra dal blasone e dalla caratura come quella rossonera.

Se a ciò si aggiunge anche l’amaro lasciato dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, si comprende bene come il campionato sia stato tutt’altro che edulcorato per Ibrahimovic e gli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi, oltre che per una squadra che, come riconosciuto dallo stesso Ranieri, è di grande qualità ma che ha altresì peccato per una mancata compattezza e unità di intenti.

Anche in quel di Milano, dunque, sarà tempo di valutazioni su più fronti, a partire dall’allenatore, passando per il corpo di cambiamenti societari e relativi alla stessa squadra. Come dicevamo, uno dei nomi che continua a suscitare le maggiori attenzioni sul fronte del calciomercato, resta quello di Rafael Leao, esterno da sempre annoverato tra i profili migliori del nostro campionato ma, un po’come Vlahovic, rientrante in una lista di calciatori dai quali, a Milano così come a Torino, ci si attende molto di più.

Leao al Bayern Monaco per sostituire il partente Sané: spunta l’intreccio con la Juventus

L’assenza di continuità nelle sue prestazioni singole e all’interno del campionato rendono da anni il portoghese un elemento amato e odiato calcisticamente in quel di Milano, con voci relative al suo futuro che infittiscono molto spesso il mistero circa un’ipotetica permanenza in rossonero. Nello specifico, Leao ha un contratto con il Milan fino al 2028, con una clausola da 175 milioni di euro al suo interno, esercitabile in più pagamenti.

Cifre utopistiche per il suo rendimento attuale, ma che non cancellano comunque la possibilità di vederlo partire già nel prossimo futuro, previo l’arrivo di una giusta offerta. Più specificamente, dopo accostamenti alla Premier League e, ancor di più, al Barcellona, Leao è finito anche nel mirino della Bundesliga. Come riferisce Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, infatti, il portoghese è nella lista del Bayern Monaco come eventuale sostituto di Leroy Sané.

Mitoma del Brighton resta il preferito di Max Eberl, i cui rapporti positivi e i recenti contatti con Jorge Mendes lasciano aperta più di una porta sul fronte Leao. Da questo punto di vista, non vanno sottovalutate nemmeno le possibili ingerenze con il mondo Juventus, con il club bianconero che risulta tra i maggiormente interessati al sopramenzionato Sané.

L’esterno del Bayern Monaco lascerà a parametro zero il club tedesco a fine stagione, generando così attenzioni a livello continentale che coinvolgono anche la Vecchia Signora. Ecco, dunque, che seppur in modo non totalmente diretto, si potrebbe prossimamente assistere alla costruzione di un filo tra il futuro di Leao e le prossime operazioni di calciomercato della Juventus, oltre che, ovviamente, dello stesso Milan.