Nuovo allenatore Roma: il giustiziere di Ranieri in panchina

Nuovo allenatore Roma, dopo le parole di Ranieri il casting (che dentro il club è chiuso) rimane aperto. Il giustiziere di Ranieri in panchina

La scelta è stata fatta. E adesso si attende solo l’annuncio ufficiale. Le parole di Ranieri fermeranno le indiscrezioni? Difficile, anzi impossibile. E fin quando la Roma non metterà nero su bianco il profilo del successore di Claudio, allora staremo qui, ancora, a scrivere di chi potrebbe essere.

Nell’intervista rilasciata a Repubblica questa mattina, l’attuale allenatore dei giallorossi che domenica sarà al suo ultimo ballo in panchina (oggi ultima conferenza stampa alle 12:30), ha fatto sapere che la scelta verrà resa pubblica nel momento in cui lo decideranno i Friedkin. Ha anche detto che verrà annunciato il primo luglio, quindi potrebbe significare che è un allenatore sotto contratto al momento e che attende di liberarsi. Ovvio che, nonostante possa essere in questo modo, da lunedì in poi ogni momento sarà quello buono per un comunicato. E, sempre Repubblica, ma in questo caso l’edizione romana, fa un quadro della situazione.

Nuovo allenatore Roma: corsa a tre con Valverde

Ieri era spuntato il nome di Sarri in cima alla lista, ma dalla Roma avrebbero fatto sapere che l’ex Lazio non sarebbe mai stato contattato. Sullo sfondo, quindi, come primo nome, rimane Gasperini: lui ha un contratto fino al 2026 con l’Atalanta, ma ha già annunciato che non lo rinnoverà (nonostante la Dea glielo abbia proposto) e quindi potrebbe andare via con un anno d’anticipo.

E poi? E poi torna il voga il nome di Valverde dell’Athletic Bilbao, al quale Ranieri alla fine del match giocato al San Mamés diede un pizzino. Il tecnico spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, quindi ritornando alle parole di prima pronunciate da Ranieri, potrebbe essere sì, lui l’uomo.

In chiusura rimane anche Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca, un nome che “mai davvero smentito” si legge, da Trigoria. “L’allenatore resta in corsa per la panchina giallorossa nonostante un contratto fino ai Mondiali del 2026”. Da lunedì ogni giorno è buono, in poche parole, per sapere la verità. E con tutti i nomi fatti fino al momento (calcoli alla mano ci avviciniamo alle trenta unità) qualcuno, forse, ci avrà preso. Vedremo.