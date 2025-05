Contratto da dieci milioni a stagione: game over Juventus

L’assegno rischia realmente di far naufragare i sogni di gloria della ‘Vecchia Signora’, chiamati ora ad un maxi rilancio

A prescindere dall’esito della trasferta di Venezia, spartiacque decisivo per la conquista del quarto posto e dell’annessa qualificazione in Champions League, si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti in casa bianconera.

Oltre alle voci su Conte sempre più insistenti – la scelta di Elkann di puntare sul tecnico pugliese neo scudetto con il Napoli è stata alimentata anche dalle ultime esternazioni dell’allenatore del Napoli e di De Laurentiis – da non trascurare anche quelle che riguardano un nuovo possibile ribaltone dirigenziale. Dopo un anno che definire complicato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Giuntoli potrebbe infatti vedersi ridurre gli spazi di manovra. La stessa separazione anticipata dall’ex dirigente del Napoli – del resto – non sembra condurre ad uno scenario utopistico.

Nel frattempo, il football director della Juventus sta comunque sondando diversi profili per rinforzare una squadra che ha evidenziato non poche lacune strutturali. Oltre alle priorità cerchiare in rosso da Giuntoli, da non trascurare quelle suggestioni che potrebbero farsi strada solo a patto di riuscire a sistemare le varie tessere di un mosaico ancora tutto da costruire. Le ultime indiscrezioni che hanno accostato Leroy Sané alla ‘Vecchia Signora’ sono da ricondurre proprio a quest’ultimo scenario. La strada per il nazionale tedesco, però, almeno per la Juventus, si preannuncia piuttosto complicata.

Calciomercato Juventus, così salta l’affare Sané: hanno calato l’asso

Secondo quanto riferito da sky.de, il Galatasaray avrebbe infatti formalizzato un’offerta di ingaggio da oltre 10 milioni di euro per riuscire a convincere il calciatore tedesco, sul quale diversi club di Premier e lo stesso Napoli hanno avviato i primi sondaggi esplorativi. Quello di Sané è un nome che, assieme a quello di De Bruyne, è finito anche in orbita Juve, ma i bianconeri sembrano orientati a prendere in considerazione altri profili soprattutto in termini di costi di ingaggio.

Ad ogni modo, il Bayern Monaco non ha ancora gettato la spugna e spera di riuscire a trovare la quadra con il giocatore per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sotto questo punto di vista, la partita è più aperta che mai e non sono esclusi nuovi colpi di scena. Che il funambolico esterno tedesco non sia un punto di riferimento imprescindibile per Kompany. Così come appare netta la volontà del club tedesco di non lasciar partire a ‘cuor leggero’ il ragazzo. Per adesso i club di Serie A sono alla finestra, ma in una posizione più defilata.