Conte tradisce subito il Napoli: primo acquisto Juve da 50 milioni

Il Napoli giocherà domani la gara scudetto con il Cagliari, ma prima bisogna segnalare già un tradimento di Conte in sede di calciomercato.

Il Napoli, dunque, domani potrebbe laurearsi campione d’Italia, sempre se dovesse battere il Cagliari domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Lo stesso Antonio Conte, ovviamente, ha ribadito in conferenza stampa l’opportunità per i suoi uomini di fare la storia del club partenopeo.

Ma c’è da dire che, vista la rivalità tra le tifoserie, il Cagliari di Davide Nicola farà comunque di tutto per cercare di rovinare i sogni del Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, oltre all’ansia per la gara scudetto di domani sera contro i sardi, in casa azzurra si sta parlando molto del futuro dello stesso tecnico salentino.

Antonio Conte ,almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe infatti dire addio al Napoli a fine stagione per fare ritorno alla guida della Juventus. Basta pensare che già si sta parlando di un possibile ‘tradimento’ in sede di calciomercato dell’ex ct della Nazionale italiana.

Napoli, Conte vuole portare alla Juve un grosso obiettivo di Manna: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘teamtalk.com’, infatti, il Napoli sta continuando a spingere per acquisire le prestazioni di Alejandro Garnacho del Manchester United. Lo stesso calciatore argentino sarebbe frustato del poco spazio che gli ha concesso Ruben Amorim.

Il Napoli sarebbe anche disposto ad offrire per 50 milioni di sterline (ovvero quasi 60 milioni di euro) per ingaggiare Alejandro Garnacho che, però, è seguito da diverse squadre europee come il Chelsea e l’Atletico Madrid. Da segnalare anche l’interesse di diverse squadre della Saudi Pro League per l’argentino. I ‘Red Devils’, dal canto loro, potrebbero dire sì alla cessione del classe 2004.

Tuttavia, visto il fortissimo interesse a gennaio del Napoli, Antonio Conte potrebbe spingere la Juventus a prendere Alejandro Garnacho, che ha un contratto con il Manchester United un contratto fino al 2028. Il tecnico salentino, di fatto, sembra essere sempre più vicino al ritorno alla guida della ‘Vecchia Signora’.