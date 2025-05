Accordo col Napoli e addio Juve: Conte l’ha già perso

Per il Napoli e per la Juve, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo il pareggio rimediato contro il Parma al Tardini, considerando anche il 2-2 dell’Inter contro la Lazio, al Napoli ‘basterà’ battere il Cagliari già salvo di Davide Nicola venerdì prossimo al Maradona per laurearsi campione d’Italia. Tuttavia, nonostante quello che dica la carta, la vittoria contro i sardi non è per nulla sicura per gli azzurri.

Anche perché i tifosi del Cagliari, vista la fortissima rivalità con il Napoli, stanno spingendo la loro squadra del cuore a far perdere lo scudetto al team partenopeo. Tuttavia, oltre all’ansia per la gara contro gli uomini di Davide Nicola, in casa del team campano bisogna registrare tante indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, infatti, sembra aver deciso di lasciare il Napoli a fine stagione per fare ritorno sulla panchina della Juventus. Nel frattempo, però, il club partenopeo ha beffato la ‘Vecchia Signora’ in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, il Napoli ha l’accordo con un giocatore seguito da Giuntoli: i dettagli

Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, giornalisti e tra i massimi esperti di calciomercato, la Juventus in questa settimana ha telefonato a Kevin De Bruyne per capire la sua situazione. Tuttavia, nonostante questo inserimento di Cristiano Giuntoli, il Napoli è sicuramente in pole position per il belga.

Il team partenopeo e De Bruyne, infatti, hanno raggiunto anche un principio d’accordo sulla base di un contratto con la base di tre anni (2+1). Il centrocampista, che dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore svincolato, nel Napoli dovrebbe percepire 10 milioni di euro netti a stagione i primi due anni, mentre al terzo dovrebbe percepire di meno.