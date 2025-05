Addio Inzaghi: terremoto Inter prima della Finale

Una clamorosa indiscrezione scuote l’ambiente nerazzurro a meno di una settimana dalla gara più importante: il tecnico è pronto all’addio

Le facce, al fischio finale del match del ‘Sinigaglia‘ di Como, erano tutte un programma. Ci sono state perfino le lacrime di Lautaro Martinez a suggellare l’amarezza per un campionato incredibilmente sfuggito di mano. Il destino poi, cinico e baro, ci ha messo del suo illudendo tutta la panchina dell’Inter per ben 21 minuti: quelli intercorsi tra il gol del vantaggio nerazzurro firmato de Vrij e la rete del ‘Maradona‘ con cui Scott McTominay ha riportato il Napoli sopra l’Inter.

Un sorpasso, del resto ampiamente annunciato, che ha certificato la vittoria del titolo da parte del grande ex, Antonio Conte, bravo a a crederci fino alla fine e a non dilapidare le occasioni avute. Non si può dire certo la stessa cosa per la Beneamata, protagonista di una stagione dai mille rimpianti.

Al di là dell’incredibile rimonta subita dalla Lazio la settimana scorsa, ai tifosi nerazzurri non possono non tornare alla memoria i sanguinosi pareggi di Monza e Parma, quelli casalinghi con la Juve e con lo stesso Napoli (nel big-match di San Siro Hakan Calhanoglu, infallibile dal dischetto prima e dopo quella serata, stampò sul palo il rigore della possibile vittoria), nonché la sconfitta in extremis rimediata a Bologna.

Tutte circostanze che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno sulla bontà del lavoro svolto dal tecnico piacentino, capace sì di conquistare il prestigioso traguardo della finale di Champions ma nell’occhio del ciclone per il mancato bis Scudetto e per la clamorosa uscita di scena dalla Coppa Italia, già preceduta dal suicidio tecnico nella finale di Supercoppa a Riyadh.

Inzaghi addio, vola in Arabia: annuncio choc

Ovviamente la corrente dei detrattori di Inzaghi è ampiamente controbilanciata da tutti coloro che invece hanno esaltato la figura del tecnico, che ha portato i nerazzurri alla seconda finale Champions in tre anni e che stavolta, PSG permettendo, potrebbe addirittura alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Coccolato dall’Ad nerazzurro Beppe Marotta, che già gil avrebbe sottoposto un allungamento di un anno del contratto in scadenza nel 2027 con un ritocco dell’ingaggio, che arriverebbe a 7 milioni annui, l’ex allenatore della Lazio è corteggiato anche all’estero.

Club inglesi, ma soprattutto sauditi, sono pronti a far follie pur di strapparlo all’Inter. L’ultima indiscrezione, che suona come una sorta di annuncio, ha fatto sobbalzare i tifosi proprio quando il countdown per la finale di Monaco di Baviera è già partito.

Uno dei maggiori emittenti sportivi in Arabia Saudita (SSC), annuncia che Simone Inzaghi ha dato il via libera per finalizzare l’accordo con l’Al-Hilal Sarà l’allenatore del club per il Mondiale per Club 2025, l’annuncio dopo la finale di Champions League pic.twitter.com/V46JFk0XRR — Mark (@Mark98_0) May 24, 2025

L’emittente araba SCC ha confermato che il mister piacentino avrebbe dato il via libera per formalizzare l’accordo con l’Al Hilal (club della ricchissima Roshn Saudi League) per una collaborazione che inizierebbe addirittura prima del Mondiale per Club (con annuncio ufficiale subito dopo la finale di Champions), kermesse ai cui i sauditi sono regolarmente iscritti.

Il rumor di mercato è stato di fatto confermato anche dal noto giornalista italiano Mirko Nicolino, che ne ha dato evidenza sul suo profilo X. Le cifre? Si parlava, fino a qualche giorno fa, di un biennale da 25 milioni di euro netti l’anno.