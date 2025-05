Nuovo allenatore Roma, il cerchio si è chiuso: arriva l’annuncio

La Roma giocherà tra pochissimo contro il Torino, ma prima ci sono delle novità sul fronte allenatore.

La Roma di Claudio Ranieri sta per scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione. I giallorossi, infatti, chiuderanno questo campionato con la trasferta importantissima contro il Torino di Paolo Vanoli.

Gli uomini di Claudio Ranieri, dunque, si giocheranno contro i granata le ultime speranze di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. La Roma, infatti, non è padrona del suo destino, visto che ha un punto di svantaggio dalla Juventus guidata da Igor Tudor.

La ‘Vecchia Signora’, tra l’altro, è sicuramente favorita sulla carta nel match del Penzo contro il Venezia, il quale si giocherà le ultimissime speranze di evitare la retrocessione in Serie B. Tuttavia, oltre a quest’ultimo turno di campionato, in casa Roma bisogna registrare un’importante novità sul fronte nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Roma, un profilo accostato ai giallorossi è pronto ad andare in un’altra squadra della Serie A

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il club capitolino non ha contattato tanti profili che sono usciti in queste ultime settimane. Tra questi bisogna sicuramente inserire Massimiliano Allegri che, anzi, sembra essere destinato ad un’altra squadra del campionato di Serie A.

Il tecnico toscano, infatti, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli, visto il probabilissimo addio di Antonio Conte. Dopo aver vinto lo scudetto, infatti, il tecnico salentino potrebbe cambiare in aria e, dunque, tornare alla guida della Juventus. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, vuole chiudere il prima possibile per Massimiliano Allegri per evitare di farsi beffare da Milan ed Inter.