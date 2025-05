Nuovo allenatore Roma, clamorosa irruzione da Milano

La Roma giocherà questa sera contro il Torino, ma prima ci sono delle novità sul fronte allenatore

Dopo la vittoria contro il Milan di una settimana, di fatto, la Roma è pronta per giocarsi le sue ultime speranze per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. I giallorossi, infatti, questa sera giocheranno in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli.

Gli uomini di Claudio Ranieri, dunque, devono assolutamente battere i granata per poi sperare in un passo falso della Juve che, almeno sulla carta, sembra improbabile. La ‘Vecchia Signora’, infatti, sarà di scena allo Stadio Penzo per sfidare il Venezia dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco.

Ma in casa Roma, ovviamente, si sta parlando molto di chi sarà il sostituto di Claudio Ranieri. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Nuovo allenatore Roma, continua il forcing di Claudio Ranieri per un profilo in particolare: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘calciomercato.it, infatti, la Roma continua a pensare che Cesc Fabregas sia il profilo perfetto per diventare la nuova guida tecnica giallorossa. Il nome del tecnico spagnolo, tra l’altro, è spinto molto proprio dallo stesso Claudio Ranieri.

A quest’ultimo, infatti, piace tantissimo l’idea di calcio di Cesc Fabregas. Il Como, dal canto suo, continua a cercare di trattenere il tecnico spagnolo che, però, è seguito sia dall’Inter che dal Milan. La Roma, dal canto suo, ci spera ancora. Nei prossimi giorni, dunque, sicuramente sapremo qualcosa di più su chi sarà il nuovo allenatore giallorosso.