Uragano Reijnders sulla Roma: addio senza clausola | ASRL

I destini di calciomercato dei giallorossi e del Milan sono destinati ad incrociarsi anche la prossima estate

Affrontato, e sconfitto, nella penultima giornata di campionato, il Milan è pronto ad accogliere Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Il primo compito dell’ex dirigente della Lazio sarà quello di trovare il sostituto di Sergio Conceiçao e la caccia al nuovo allenatore coinvolge anche la Roma, visto che alcuni obiettivi per la panchina sono condivisi.

La ricerca del nuovo tecnico non è, tuttavia, l’unica possibile rotta di collisione tra i due club. Come è noto, la vicenda legata al futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers non sembra destinata a chiudersi con un semplice scambio alla pari tra i due calciatori. L’attaccante inglese farà molto probabilmente ritorno nella Capitale, anche se solo di passaggio, mentre per l’esterno belga Florent Ghisolfi proverà a trovare un nuovo accordo a parte.

Il Milan sfida la Roma per l’erede di Reijnders

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano, tuttavia, di un altro possibile duello estivo tra rossoneri e giallorossi. Come è noto, i lombardi sono alle prese con i propositi di addio di Tijjani Reijnders. Nonostante il rinnovo fino al 30 giugno del 2030 firmato lo scorso marzo, il centrocampista olandese avrebbe già detto sì alla proposta del Manchester City, pronto ad investire una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nella lista dei potenziali sostituti dell’ex AZ Alkmaar figura anche il nome di Rocco Reitz. Il 22enne tedesco è da tempo un obiettivo concreto della Roma, ma le sue prestazioni con la maglia del Borussia Mönchengladbach hanno attirato le attenzioni di diversi club europei. Oltre ai rossoneri, anche Borussia Dortmund, Inter, Manchester City e Lazio in passato si sono interessate al ragazzo.

Sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno del 2028, il nazionale tedesco ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma, secondo quanto riportato dai media tedeschi, la stessa si attiverebbe solamente nell’estate del 2026. La necessità di fare cassa potrebbe persuadere i prussiani a privarsi del calciatore già a giugno, con una valutazione che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.