Roma e Milan, nuovo scambio a sorpresa: cambia la contropartita

Rossoneri e giallorossi hanno ancora delle pendenze reciproche da risolvere: spunta una nuova possibilità per la definizione dell’affare

Avversari in campo nell’ultima giornata di campionato che i giallorossi hanno giocato davanti al proprio pubblico – coincidente con la 500esima panchina in Serie A di Claudio Ranieri, che ha anche salutato per l’ultima volta i suoi tifosi – Roma e Milan non attenderanno il calendario della prossima stagione per rivedersi sui tavoli delle rispettive sedi.

Già perché, com’è noto, ci sono alcune questioni in sospeso che devono essere risolte. Un passo avanti è stato fatto negli scorsi giorni – una scelta che dovrà essere solo formalizzata dal nuovo Ds rossonero in pectore, Igli Tare – con la decisione del club di Via Aldo Rossi di rinunciare al riscatto di Tammy Abraham, arrivato a Milano nelle ultime ore dello scorso mercato estivo nell’àmbito dello scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers.

Archiviato con un nulla di fatto il gentlemen agreement che di fatto la Roma aveva ottenuto dal Milan per il riscatto definitivo del belga (le dirigenze si erano accordate a voce affinché Ghisolfi potesse acquistare il calciatore ex Bologna per una cifra intorno ai 10 milioni di euro), il dialogo si è dovuto impostare su altre basi. Ovvero separatamente dal cartellino del centravanti inglese, che il 1 luglio farà ritorno a Trigoria solo in attesa di capire dove sarà dirottato. Se in prestito oppure venduto a titolo definitivo in Premier League o in Turchia.

Nuova contropartita per Saelemaekers: la Roma ci prova

Ferma restando la ferrea volontà della società giallorossa di acquisire a titolo definitivo il jolly belga, la dirigenza del club capitolino non intende onorare la richiesta di 20 milioni che Furlani ed Ibrahimovic hanno avanzato per la cessione del loro tesserato.

Oltre a lavorare su uno sconto che possa portare il costo ad oscillare tra i 12 e 15 milioni di euro, Ghisolfi starebbe pensando – riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘ – ad uno scambio che coinvolga un’altra contropartita diversa da quella rappresentata da Abraham. Il quale, come detto, non rientra nei piani rossoneri.

La vera novità, oltre al possibile inserimento di una nuova pedina già presente nella rosa della Roma, potrebbe essere rappresentata da un’inaspettata volontà del Milan di trattenere a Milanello Saelemaekers. Un profilo che potrebbe essere ritenuto utile alla causa dal nuovo allenatore che assumerà il controllo tecnico della squadra dal prossimo 1 luglio.

Un problema in più per i giallorossi, che forse non avevano fatto i conti con questa pericolosa eventualità.