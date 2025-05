20 milioni e scambio con Cristante: la Roma ha già deciso

20 milioni e sentenza immediata della Roma, a Trigoria hanno già deciso: le ultime di calciomercato e sullo scambio con Cristante.

Restano tante le questioni aperte e con le quali fare i conti nelle prossime settimane e mesi in quel di Trigoria, alla luce delle difficoltà palesate dalla Roma nel corso della stagione appena conclusasi, ma anche degli importanti margini di miglioramento e di quella solida base riscoperta da Ranieri e lasciata come eredità sulla quale iniziare a costruire.

Il primo mattoncino dovrà, ovviamente, riguardare l’individuazione del nuovo allenatore, ad oggi ancora un tabù e ben lungi, almeno in termini mediatici, dal far capire con chiarezza chi possa ereditare il vuoto lasciato dal tecnico testaccino. Mentre quest’ultimo è atteso da un ruolo dirigenziale che ne ha giustificato anche le ingerenze sulla scelta relativa all’imminente panchina, Florent Ghisolfi è altresì consapevole di doversi interfacciare con tanti altri aspetti, relativi al calciomercato e non solo.

La campagna acquisti è ancora abbastanza lontana, ma ciò non sta impedendo di assistere a contatti, incontri e programmazioni finalizzate ad un nobile apparecchiamento del futuro che attende il mondo Roma tutto. Da questo punto di vista, la giornata di oggi è stata abbastanza significativa, permettendo quantomeno di intravedere quale possa essere una delle priorità giallorosse durante la veniente campagna acquisti.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Saelemaekers: no allo scambio con Cristante

Più specificamente, in un pomeriggio che in quel di Via Aldo Rossi ha fatto registrare l’annuncio ufficiale di Igli Tare come nuovo dirigente del Milan, è andato in onda quest’oggi un incontro tra la Roma e le parti rossonere per discutere del futuro di Alexis Saelemaekers, come già resocontatovi.

L’incontro, per ora, conferma la già nota volontà giallorossa di affrontare in modo tempestivo la questione relativa al futuro dell’esterno belga, che ha chiuso l’anno nella Capitale con l’ultima rete stagionale della Roma e con un bottino di 7 goal e 5 assist. La centralità qualitativa e tecnica dell’ex Bologna non vanno nemmeno spiegate, mentre necessiterà sicuramente di approfondimenti lo scenario di mercato, alla luce delle possibili difficoltà che sembravano poter essere incontrate per apparecchiare i discorsi relativi ad una sua permanenza.

Come si ricorderà, lo scorso anno l’arrivo di Saelemaekers fu alla fine slegato dalla trattativa Abraham e impedì di inserire formule che ne prevedessero un riscatto. Motivo per cui, dunque, le parti in causa si trovano ora tenute a doversi riaggiornare: il giocatore condivide la volontà della Roma di continuare il percorso insieme, come ricorda anche Martin Sartorio su Calciomercato.it. Lo stesso giornalista evidenzia altresì come nei discorsi potrebbero essere inseriti anche degli scambi, sebbene i potenziali nomi coinvolti non siano stati ancora disambiguati.

Da escludere, ad oggi, un possibile coinvolgimento di Cristante, mentre il Milan ha già fissato il prezzo del cartellino del numero 56: per lasciarlo definitivamente dopo i due anni trascorsi tra Bologna e Roma, bisognerà assicurare alle casse milaniste l’arrivo di un’offerta di 20 milioni di euro.