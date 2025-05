Inter e Roma, svolta Fabregas: maxi ingaggio e firma

Inter e Roma, svolta Fabregas: maxi ingaggio per il tecnico del Como che sarebbe anche pronto alla firma. Ecco cosa sta succedendo in questi minuti

La Roma è alla ricerca del nuovo allenatore e, per quanto sta succedendo, è evidente che le parole di Ranieri della scorsa settimana, che aveva annunciato che il tecnico sarebbe già stato deciso, stridono con le notizie che arrivano in questo momento.

Intanto oggi Ghisolfi è a Milano, con la voglia di chiudere per Saelemaekers, e si continua a parlare di Cesc Fabregas. La Roma, ieri sera, avrebbe fatto un affondo e oggi, a quanto scrive Alfredo Pedullà, la situazione sembra essere leggermente più chiara, nel merito. E andiamo vedere insieme che cosa starebbe succedendo.

Il Como non molla Fabregas: la situazione

“Il Como – ha scritto il giornalista – pareggia l’offerta d’ingaggio della Roma a Fabregas: 5 milioni di euro a stagione bonus compresi. La Roma ci ha provato seriamente, magari ci riproverà, ma il Como fin qui non ha mollato e ha rilanciato per blindarlo”.

In riva al lago, insomma, non si vuole in nessun modo mollare la presa su un allenatore che ha fatto benissimo nel corso della stagione e che potrebbe anche avere un bel po’ di soldi da investire nel prossimo mercato. E, ricordiamo, anche l’Inter starebbe pensando allo spagnolo se Inzaghi andasse via alla fine della stagione, precisamente dopo la finale di Champions League. E, nel merito, Pedullà ha scritto questo: “Sullo sfondo per Fabregas c’è anche l’Inter, ma ora Inzaghi e il club sono concentrati sulla finale. E poi parleranno di futuro e di rinnovo. Il resto oggi conta zero”.

Come sappiamo, e come confermato oggi dallo stesso Inzaghi, l’Al Hilal con un’offerta di 50 milioni di euro per i prossimi due anni starebbe seriamente tentando il tecnico del nerazzurri. Ma qualora l’Inter dovesse riuscire a vincere la Coppa, allora un addio sarebbe abbastanza complicato da prevedere. Ma è tutto in essere, tutto può succedere nello spazio di poco tempo. Certo, la Roma dovrebbe anche annunciare un allenatore, prima o poi…