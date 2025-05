Roma, parla Dybala: “Io spero di restare”

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE di Dybala da Torino: prima risposta sul suo futuro già arrivata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con la stagione ormai ufficialmente conclusa e con un periodo che finalmente permette di imbattersi in bilanci definitivi, iniziano ad infittirsi le attese e le indiscrezioni circa i tanti discorsi che attendono il mondo Roma già a partire dai prossimi giorni. La squadra di Ranieri ha certamente avuto il merito di risalire la classifica con continuità e grande dedizione, pagando però il fio dei troppi punti persi nella prima parte di stagione, soprattutto durante l’interregno Juric.

La grande macchia vissuta tra settembre e novembre, infatti, ha alla fine impedito di poter approdare alla prossima Champions League, piazzamento ormai mancante da troppi anni e che, soprattutto per discorsi economici e progettuali, grossi vantaggi avrebbe potuto assicurare a Florent Ghisolfi e colleghi in vista dell’apparecchiamento del prossimo calciomercato.

Sul fronte allenatore, dove ancora non trapelano novità ufficiali, Ranieri ha già ammesso che il piazzamento finale non ha avuto alcuna tipologia di ingerenza nell’individuazione del profilo giusto: varrà lo stesso anche per il calciomercato? La risposta a quest’ultima domanda non è immediata e potrà essere sicuramente disambiguata solamente nelle prossime settimane, quando, in quel di Trigoria, si inizierà a ragionare con veemenza e insistenza sui numerosi discorsi che attendono la squadra e la dirigenza su plurimi fronti.

Calciomercato Roma, arriva la prima risposta di Dybala sul futuro: “Spero di restare”

Tra i vari, ovviamente, si segnala quella relativa al corpo di operazioni da concretizzare per bilanciare entrate e uscite per ben calibrare le esigenze economiche dei Friedkin con il comune anelito al voler far crescere la squadra, rendendola più competitiva.

Anche quest’anno, dunque, uno dei temi più caldi e destinati a generare attente discussioni riguarderà la posizione di Paulo Dybala, che ha dimostrato da aprile in poi una grande leadership anche fuori dal campo. In seguito all’infortunio rimediato col Cagliari e alla decisione di sottoporsi a intervento chirurgico, il numero 21 ha palesato grande sostegno e vicinanza alla squadra, viaggiando al seguito dei suoi compagni e figurando sempre in panchina a supporto.

Proprio al termine di Torino-Roma, l’argentino è stato interrogato sul proprio futuro, così esprimendosi a riguardo: “Se resto alla Roma? Lo spero, la mia voglia é di rimanere e mi auguro che la società sia contenta con me“.