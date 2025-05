35 milioni dal Manchester City: bye bye Roma

Calciomercato Roma, 35 milioni di euro dal Manchester City e addio possibilità di accordo con i giallorossi. Ecco cosa sta succedendo

Nel mezzo della ricerca del nuovo allenatore (con Fabregas è chiusa) la Roma, già da ieri, ha iniziato a portare avanti delle trattative importanti per quanto riguarda anche i calciatori.

Ghisolfi infatti, insieme allo stato maggiore della società giallorossa, era a Milano, nella sede del Milan, alla ricerca dell’accordo per tenere a Roma Saelemaekers. Possibilità di un rinnovo dello scambio con Abraham non ce ne sono, e l’attaccante inglese tornerà nella Capitale per poi trovarsi un’altra sistemazione. Quello che sperano a Trigoria, è che non sia l’unico a completare il viaggio, ma che faccia lo stesso il centrocampista belga che, adesso, è quasi tecnicamente un calciatore dei rossoneri, visto che l’accordo scade il 30 giugno e partite non ce ne stanno più.

Calciomercato Roma, su Jashari c’è anche il City

Un profilo accostato alla Roma nel corso degli ultimi mesi è stato quello di Jashari, centrocampista del Brugge, 22 anni, che ha fatto un’ottima stagione in Belgio. Un giocatore che, avendo un contratto fino al 2029, è quasi blindato dal club di appartenenza.

Ma che stando alle informazioni che sono state riportate da Plettenberg, giornalista di Sky Germania, potrebbe ascoltare offerte da 35 milioni di euro per il cartellino. Sul giocatore ci sarebbe stato l’inserimento del Manchester City di Guardiola, pronto all’assalto. Ma Jashari è stato anche seguito dal Borussia Dortmund e dal Bayer Leverkusen. Che lo seguono ancora, a dire il vero. Evidente che una volta che queste squadre si sono inserite, per la Roma diventa assai complicato riuscire a reggere il colpo.

E in tutto questo non c’è da dimenticare perché è una cosa prioritaria la questione relativo al nuovo tecnico. Senza quello è difficile comunque in questo momento pensare alla possibilità di andare a prendere dei calciatori. Servirebbe un via libera tecnico, e chissà, forse è arrivato?