Panchina Roma, Sky: con il nuovo allenatore la trattativa è saltata. E adesso c’è da mettere mano a quello che potrebbe essere il piano B. Ecco la situazione

La Roma non ha un allenatore. Come sappiamo, Claudio Ranieri, ha chiuso la sua carriera nel match contro il Torino e non torna indietro. Ma se lo stesso neo dirigente, qualche settimana fa, aveva sottolineato che l’accordo era già stato trovato, le ultime notizie vanno verso una direzione diversa.

Si è parlato infatti fino a ieri di Cesc Fabregas. La Roma avrebbe offerto al tecnico spagnolo un ingaggio di 5milioni di euro. Un’offerta che il Como ha fatto sapere di poter pareggiare e quindi, sotto l’aspetto economico, di problemi non ce ne sarebbero stati. E, le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio, chiudono di fatti ogni possibilità per lo spagnolo.

Panchina Roma: con Fabregas è chiusa

“Non ci sono margini per una trattativa che potrebbe portare l’allenatore spagnolo sulla panchina dei giallorossi”. Questo ha scritto il giornalista sul proprio profilo. Quindi un altro nome accostato ai giallorossi non sarà l’erede di Claudio Ranieri. E questo apre a qualsiasi cosa per l’immediato futuro.

Di certo c’è da dire che nessuno si aspettava, ad oggi, che non ci sarebbe stato un comunicato ufficiale del club sulla questione nuovo tecnico visto che il tempo c’è stato per cercare di essere pronti in questo momento determinante dell’anno nel quale si decide anche per quanto riguarda il mercato tutte le mosse da fare. Un mercato che intanto dovrebbe regalare Saelemaekers (ieri l’incontro a Milano) e che deve fare chiarezza, pure, sul rinnovo di Mile Svilar.

Ma senza essere certi di quella che sarà la guida tecnica della squadra, non si può andare avanti in altre trattative. Perché ogni allenatore ha le sue idee, ha i suoi giocatori preferiti, ha una lista che sicuramente porterà all’attenzione della società sui giocatori da prendere. Insomma, la Roma sembra essere già in ritardo.