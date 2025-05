Dalla Juve alla Roma: addio ufficiale e firma gratis

Dalla Juve alla Roma: addio ufficiale. La firma arriva gratis e i giallorossi stanno cercando di capire se ci sono possibilità per prenderlo. La situazione

In attesa di comunicazioni ufficiali sul nuovo allenatore, e in attesa anche di capire quale sarà il destino di Svilar dopo le notizie di questa mattina – smentite dalla società – la Roma si sta muovendo sul mercato per andare a prendere quei calciatori che possono essere funzionali al progetto del prossimo anno.

Ranieri in una delle tante conferenze stampa dell’anno ha detto chiaramente che le prossime due sessioni di mercato non saranno semplici, soprattutto perché la Roma deve fare i conti con il Fair Play Finanziario. Quindi l’obiettivo potrebbe anche essere quello di prendere dei calciatori svincolati, e in giro per l’Europa ce ne sono molti, facendo anche delle operazioni che dopo un paio di anni potrebbero regalare delle plusvalenze. Come Svilar, esempio concreto, o come Ndicka, altro esempio importante.

Dalla Juve alla Roma, occhi su Angel Gomes

E uno di questi profili, secondo Il Messaggero, potrebbe essere quello di Angel Gomes. Ha lasciato il Lille l’ex Manchester United che ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Ed è alla ricerca di una sistemazione.

Trequartista dal piede delicato, che può anche giocare leggermente dietro quindi in mezzo al campo, nel corso dell’annata che da poco ci siamo messi alle spalle ha collezionato in Ligue 1 quattordici presenze con un gol e un assist. Su di lui nei mesi scorsi si era fatta avanti anche la Juventus – ma adesso questa pista sembra essersi davvero raffreddata – mentre in Francia l’interesse maggiore in questo momento è del Marsiglia di De Zerbi, che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, ed è alla ricerca di rinforzi.

Gomes, classe 2000, dopo cinque stagioni con il Lille ha deciso di cambiare aria. E chissà, magari deciderà di cambiare anche campionato se la Roma dovesse affondare in maniera importante il colpo. Di certo c’è che i giallorossi ci stanno pensando.