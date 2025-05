Primo colpo dal Real Madrid: hanno convinto Conte

Per Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Domenica scorsa, di fatto, è terminato il campionato di Serie A 2024/25. Lo scudetto è stato vinto dal Napoli di Antonio Conte con un solo punto di vantaggio sull’Inter, la quale sabato prossimo si giocherà la finale di Champions League contro il PSG di Luis Enrique e Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli, però, è alle prese con il probabile addio di Antonio Conte. Quest’ultimo, dopo aver ottenuto il quarto scudetto della storia del club partenopeo, potrebbe infatti cambiare aria.

Lo stesso Antonio Conte, di fatto, ha avuto un incontro in queste ore con Aurelio De Laurentiis. Le parti si sono lasciate con la decisione di riaggiornarsi ma , nel frattempo, bisogna registrare un’importante novità di calciomercato per il tecnico salentino.

Calciomercato, la Juve cerca un giocatore del Real Madrid: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il giornalista Eduardo Inda, giornalista e direttore di OKDIARIO ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘ElChiringuito de Jugones: “Endrick è seguito da tante squadre europee. La Juve, visto che il Real Madrid non vuole cedere il brasiliano, ha chiesto un possibile prestito”.

La Juventus, dunque, starebbe cercando di piazzare un colpo davvero stimolante. Endrick, infatti, in Italia potrebbe avere quella continuità di minuti che, almeno per il momento, il Real Madrid non gli può garantire. Basta ricordare che i ‘Blancos’ lì davanti hanno giocatori come Mbappé, Vinicius e Rodrygo.

Nelle prossime settimane, quindi, ne sapremo sicuramente qualcosa di più. Ma in casa Juve, ovviamente, si sta pensando solo al possibile ritorno di Antonio Conte.