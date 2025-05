Addio Inter e Juve senza scampo: fissata la firma con la Roma

La stagione è terminata per quasi tutte le squadre ed il mercato è ormai pronto a prendere il sopravvento. Novità in arrivo in casa Roma.

Il campionato che si è concluso domenica scorsa ha chiuso la stagione per tante squadre, ma non per tutte. Non è terminata per la Juventus che sarà impegnata da metà giugno negli Stati Uniti nel Mondiale per Club Fifa, torneo che vedrà la partecipazione anche dell’Inter.

E proprio l’Inter di Simone Inzaghi vede sempre più approssimarsi l’appuntamento più importante della stagione. Il 31 maggio a Monaco di Baviera si assegnerà la Champions League 2025. In campo, a sfidare i nerazzurri milanesi, vi saranno i francesi del PSG, guidati dall’ex tecnico della Roma, Luis Enrique, mai stati così vicini al trofeo che inseguono da anni.

Stagione non ancora terminata per poche ma questo poco importa ad un mercato che già da settimane ha fatto sentire i suoi inequivocabili richiami fatti di spifferi, fake ed indiscrezioni di ogni sorta. Ed anche tra coloro che preparano la finale più prestigiosa d’Europa c’è chi valuta il suo futuro.

Addio Inter, si ritorna alla Roma

Un futuro che potrebbe essere davvero dietro l’angolo, appena terminata l’avventura in Champions League. E per un giocatore dell’Inter si prospetta un possibile imminente ritorno a casa, nella sua città. Roma. Alla Roma.

Spesso le agenzie di scommesse hanno antenne non disponibili ai classici esperti di mercato e queste permettono loro di anticipare colpi di mercato per altri ancora in alto mare. Le quote Sisal su Davide Frattesi sembrano illuminare a giorno il futuro prossimo del centrocampista romano dell’Inter.

La Roma lo ha messo nel mirino da tempo, fin dalla scorsa estate, ma non ha mai trovato la formula giusta per portarlo nella capitale. Ora sembra che l’affare si possa davvero chiudere. Le quote di Davide Frattesi alla Roma sono arrivate ‘solo’ a 3.50. Ben lontane le altre due concorrenti che insidiano i giallorossi.

Il Napoli è infatti quotato a 7.50 mentre la Juventus è ancora più lontana con una quota giunta a 9. Nelle ore in cui sembra essersi sbloccata la questione allenatore, la Roma potrebbe sistemare i contorni della prima grande operazione in entrata.