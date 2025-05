Addio UFFICIALE ai bianconeri: incastro perfetto con Gasperini

Calciomercato Roma, addio ufficiale ai bianconeri. E l’incastro perfetto con Gasperini è sotto gli occhi di tutti. Servono 20 milioni di euro

Gian Piero Gasperini, anche per via dell’incontro che c’è stato oggi a Firenze, sarà il prossimo allenatore della Roma. Di dubbi ormai non ce ne sono.

Si continua, quindi, sotto il profilo tattico, con una difesa a tre. Una squadra, quella giallorossa, che ormai sembra aver oliato questi meccanismi. Si parte, insomma, da una buona base di partenza. Ma tutti i reparti come preventivabile hanno bisogno di innesti. Anche in difesa, dove non è certo rimanga Ndicka – in nessun club nessuno è incedibile se arrivano delle offerte economiche adeguato – ci sarà qualche volto nuovo. E uno ha già ufficialmente annunciato la sua partenza dai bianconeri. Dell’Udinese, ovviamente.

Calciomercato Roma, addio ufficiale di Bijol

Lo si era capito da un po’ di tempo. Anche, pure, dal saluto che dopo l’espulsione contro la Fiorentina aveva rivolto ai proprio tifosi. Adesso, Bijol, lo ha detto chiaramente a Tele Friuli: il suo futuro non lo vede ancora con la maglia dei bianconeri. L’addio è assicurato e sicuramente, il suo, è un profilo che alla Roma piace, eccome.

Un centrale forte fisicamente, che conosce quelli che sono i movimenti di un pacchetto arretrato con tre centrali, e che conosce anche il campionato italiano. Quindi un elemento subito pronto all’uso. La richiesta dei Pozzo stando alle ultime indiscrezioni si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Che sono tantissimi soldi. Ma è evidente che la firma di Gasperini lascia anche presagire a delle rassicurazioni tecniche da parte della società, con degli investimenti mirati e soprattutto in tutti i reparti. Su Bijol nei mesi scorsi si è mosso anche il Napoli, e non è detto che altri società non possano tentarlo nel corso delle prossime settimane. Ma la Roma è alla finestra e annusa il colpo.