Addio Roma: 50 milioni per Svilar

In casa Roma, dopo l’accordo con Gasperini, ci sono delle novità su Svilar.

La Roma, dopo aver chiuso il campionato 2024/25 al quinto posto, è ovviamente al lavoro per la prossima stagione. Il primo passo è stato quella della scelta del profilo che sostituirà Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Il designato dei Friedkin, dopo i tentativi per Cesc Fabregas, è dunque Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco è stato tentato anche dalla Juventus, dopo che quest’ultima ha avuto il benservito da Antonio Conte, ma poi la sua scelta è ricaduta sulla Roma. Gian Piero Gasperini, dunque, sta per firmare un contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione.

Una volta scelta la guida tecnica, dunque, in casa Roma la luce dei riflettori si sposterà sull’ormai imminente campagna acquisti estiva. Tra i nomi più chiacchierati in uscita bisogna sicuramente inserire quello di Mile Svilar. Proprio su quest’ultimo, infatti, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Roma, decisione sul futuro di Mile Svilar: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, la trattativa per il rinnovo dell’estremo difensore giallorosso è in fase di stallo. Anche se per Mile Svilar la priorità assoluta resta la Roma, ma tutto potrebbe cambiare in caso di un’offerta da parte di un club di circa 50 milioni di euro.

Se alla Roma dovesse arrivare una proposta del genere, visti i paletti derivanti dal fair play finanziario, Ghisolfi chiamerebbe Mile Svilar per avvisarlo di una sua possibile cessione. C’è da dire, però, che il club giallorosso farà di tutto per evitare di cedere a titolo definitivo le prestazioni del miglior portiere del campionato di Serie A terminato domenica scorsa.