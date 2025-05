Gasperini alla Roma, scatta la rivoluzione: c’è già un sì

In casa Roma, dopo l’accordo con Gian Piero Gasperini, bisogna registrare una vera e propria rivoluzione.

La Roma di Claudio Ranieri, dunque, ha chiuso il proprio campionato al quinto posto con un solo punto di svantaggio dalla Juventus. I giallorossi, quindi, disputeranno la prossima edizione dell’Europa League, ma la priorità dei tifosi di queste ultime ore è stata sicuramente la scelta da parte dei Friedkin del nuovo allenatore.

Dopo vari tentativi per Cesc Fabregas, quindi, la nuova guida tecnica giallorossa sarà Gian Piero Gasperini. L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, dopo aver rifiutato un tentativo last minute della Juventus, ha detto sì al contratto triennale a 5 milioni di euro a stagione proposto dalla Roma.

Nelle prossime ore, di fatto, ci sarà l’annuncio ufficiale dell’ingaggio del tecnico di Grugliasco. Una volta raggiunto l’accordo con Gian Piero Gasperini, ovviamente, intorno alla Roma sono stati accostati tantissimo nomi che, di fatto, portano ad una vera e propria rivoluzione giallorossa.

Calciomercato Roma, ecco la lista della spesa dei Friedkin per Gasperini: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, dopo quello dato al club capitolino, Gian Piero Gasperini avrebbe detto sì anche l’ipotesi dell’acquisto di Lorenzo Lucca. Al tecnico, infatti, piace l’attuale centravanti dell’Udinese. Ma, ovviamente, sul taccuino della Roma ci sono anche altri nomi, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne.

Gian Piero Gasperini, visti anche gli addii di Celic e Saud, chiederà un colpo alla ‘Gosens‘. Mentre per la difesa, che sarà a tre, sono monitorati Simic e Kossounou. Per rinforzare la trequarti, invece, il nome è quello di Angel Gomes che ha detto addio al Lille.

In casa Roma, però, non bisogna mai dimenticare la possibilità di riportare Davide Frattesi in giallorosso. Mentre per i vari Abraham e Kumbulla potrebbe esserci una seconda occasione.