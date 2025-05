Primo rinforzo per Gasperini, Allegri è già una furia: cifre UFFICIALI

Per Gasperini, in attesa del suo ingaggio da parte della Roma, è già pronto il primo rinforzo in sede di calciomercato.

Dopo i vari tentativi per Cesc Fabregas, di fatto, la Roma ha trovato il suo nuovo allenatore. La prossima guida tecnica giallorossa, infatti, sarà Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo ha rifiutato il corteggiamento della Juventus che, dopo la permanenza di Conte al Napoli, ci aveva provato per il tecnico di Grugliasco.

Gian Piero Gasperini, dunque, ha firmato un contratto con la Roma per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore, quindi, si attende l’annuncio ufficiale del club giallorosso dell’ingaggio dell’ormai ex allenatore dell’Atalanta.

Archiviata la scelta del profilo che doveva sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, dunque, è già ovviamente tempo di pensare alla campagna acquisti della prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un aggiornamento che riguarda anche il ‘nuovo Milan‘ di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, pronta la beffa al Milan di Max Allegri: ecco tutti i dettagli

Lorenzo Lucca dell’Udinese, almeno secondo diverse agenzie di scommesse, potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma. Il possibile acquisto del centravanti italiano, che ha segnato nell’ultimo campionato 12 gol con la maglia del team bianconero, è infatti bancato a 5.00.

Questa, ovviamente, non è una notizia di calciomercato, ma le agenzie di scommesse riescono a percepire il contesto calcistico. Se Lorenzo Lucca dovesse arrivare realmente alla Roma, dunque, il Milan di Massimiliano Allegri resterebbe a mani vuote. Anche il club rossonero, infatti, è stato più volte accostato al centravanti dell’Udinese.