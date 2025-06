Frattesi alla Roma, annuncio UFFICIALE dopo la finale

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità sul futuro di Davide Frattesi.

Dopo aver fatto una rimonta incredibile con Claudio Ranieri, passando dalla zona retrocessione a sfiorare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Roma sta pensando alla prossima stagione. Il club capitolini, infatti, ha deciso chi sarà la sua prossima guida, ovvero Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, proprio nella giornata di oggi, ha ufficializzato il suo addio all’Atalanta con una lettera indirizzata ai tifosi della ‘Dea’. Gian Piero Gasperini, dunque, ha firmato nei giorni scorsi un contratto con la Roma per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione.

Archiviata la scelta sul sostituto di Claudio Ranieri, di fatto, la luce dei riflettori si è ovviamente spostata sul parco giocatori. Tra i calciatori accostati alla Roma, così come già successo a gennaio, bisogna sicuramente inserire Davide Frattesi. Proprio sul futuro di quest’ultimo bisogna registrare un ‘annuncio ufficiale’.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Davide Frattesi dell’Inter: le parole

Lo stesso calciatore dell’Inter, tramite un post pubblicato sul proprio profilo di Instagram, si è infatti espresso così sulla finale persa ieri contro il PSG: “Sono distrutto… Non me l’aspettavo, non ce l’aspettavamo. Avrei voluto essere lì a combattere con i miei fratelli e fa male il fatto di non averlo potuto fare”.

Il post di Davide Frattesi poi continua: “In questi mesi ho capito al 100% di cosa voglia dire essere interista. Questa sconfitta farà male per un po’, probabilmente, per qualche giorno il mio miglior amico sarà il soffitto, consapevole che abbiamo deluso tante persone, noi stessi in primis. Forza Inter, Sempre! Per chi c’era, per chi non c’è più, per chi non molla, per chi si rialza e per chi quando cade torna per prendersi tutto”.

Questo post, di fatto, fa pensare che Davide Frattesi resti ancora all’Inter. Tuttavia, come tutti sanno, il calciomercato può ribaltare tutto, soprattutto se Simone Inzaghi dovesse restare alla guida dei nerazzurri.