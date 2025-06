Allegri e la Roma, l’annuncio UFFICIALE spazza via gli ultimi dubbi

In casa Roma bisogna registrare un annuncio ufficiale su Massimiliano Allegri.

Dopo aver raggiunto il quinto posto, con un solo punto di distacco dalla Juventus quarta, la Roma si è ovviamente focalizzata sulla scelta del sostituto di Claudio Ranieri. Il nome designato per guidare la squadra giallorossa è Gian Piero Gasperini.

Il tecnico natio di Grugliasco, dopo i tentativi last minute della Juventus, ha infatti accettato la proposta della Roma di un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Mentre l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Gian Piero Gasperini dovrebbe arrivare tra la giornata di oggi e domani.

Al netto del comunicato della Roma, di fatto, l’ormai ex allenatore dell’Atalanta si è gia messo all’opera in sede di calciomercato, vedi la decisione di non vendere Angelino. Nel frattempo, però, bisogna registrare un retroscena su uno dei profili accostati al club giallorosso nelle scorse settimane, ovvero Massimiliano Allegri.

Allegri e la Roma, arrivano delle dichiarazioni importanti dell’agente del tecnico

Giovanni Branchini, agente del tecnico toscano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Anch’io Sport in onda su Rai Radio1’: “Se è arrivata anche un’offerta della Roma? No, non è arrivata nessuna proposta in questa fase. Qualche mese fa c’è stato un tentativo di contatto, ma l’abbiamo ritenuto molto poco credibile”.

Il rappresentate di Massimiliano Allegri ha poi concluso il suo intervento: “Con la Roma, infatti, non ci sono stati sviluppi ulteriori e non c’è stato neanche il contatto. Milan? Abbiamo analizzato l’offerta concreta che abbiamo ricevuto. Diversi club si sono avvicinati Max, ma noi dobbiamo prendere le decisioni su fatti concreti. In brevissimo tempo abbiamo trovato un accordo”.