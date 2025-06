Allenatore Juve, c’è l’accordo tra Comolli e Chiellini: ha già firmato

Nella Juventus, di fatto, bisogna registrare una decisione importante sul fronte allenatore.

In casa della Juventus è in atto una vera e propria rivoluzione, soprattutto dal punto di vista del quadro dirigenziale. Basta pensare che la separazione con Cristiano Giuntoli sembra ormai certa.

Il lavoro dell’ex direttore sportivo del Napoli, di fatto, non ha portato dei risultati, visto che John Elkann si è mosso per attuare profondi cambiamenti: dai più poteri che avrà Giorgio Chiellini agli ingressi di Comolli e Tognozzi. Di conseguenza, ovviamente, per Cristiano Giuntoli non c’è più spazio.

Una volta rivoluzionato il quadro dirigenziale, di fatto, la Juve si focalizzerà sulla scelta del prossimo allenatore. Dopo la scelta di Antonio Conte di restare al Napoli, dunque, sul fronte della nuova guida tecnica bisogna registrare un importante aggiornamento.

Juventus, decisione presa sul futuro di Igor Tudor: ecco gli ultimi dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Giovanni Albanese, come deciso dall’incontro avvenuto tra John Elkann, Comolli e Chiellini, per il prossimo mondiale per club si è infatti data la piena fiducia ad Igor Tudor. Sul futuro del tecnico croato, di fatto, si prenderanno delle possibili decisioni solo dopo aver valutato il lavoro sul campo.

Un possibile cambio di panchina della Juventus, dunque, ci potrebbe essere solo al termine del mondiale per club. Igor Tudor, quindi, ha la piena fiducia della proprietà bianconera. Ricordiamo che, dopo il no di Antonio Conte, la ‘Vecchia Signora’ ci ha provato per Gian Piero Gasperini che, però, ha poi scelto la Roma.