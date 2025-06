Doppio innesto per Gasperini: hanno già firmato per la Roma

Calciomercato Roma, Gasperini potrà contare su due volti “nuovi”. Ecco la situazione che si potrebbe creare a Trigoria con l’arrivo del tecnico

Se prima vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere l’attaccante del futuro o, per meglio dire, uno degli attaccanti che la Roma potrebbe avere in rosa la prossima stagione, vale a dire Krstovic del Lecce, adesso ci concentriamo sulle scelte difensive che la Roma potrebbe fare.

Gasperini gioca a tre dietro da sempre e, i giallorossi, anche in questa stagione hanno utilizzato questo sistema per difendere. Quindi, chi c’è stato, conosce sicuramente i meccanismi anche se, l’idea del tecnico dell’Atalanta, è quella di andare sempre uno contro uno in tutte le zone del campo. Servirà tanto lavoro durante la preparazione – e coraggio durante le partite – e tempo per mettere in testa tutte le idee del tecnico. E serviranno anche dei volti nuovi dietro, è evidente.

Calciomercato Roma: Hermoso e Kumbulla da valutare

Ma due potrebbero essere già a Trigoria, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Due elementi che torneranno dal prestito e che Gasperini potrebbe tenere per le prime settimane cercando di capire se possono fare al caso del suo progetto tecnico.

Il primo è Mario Hermoso, che ha chiuso in anticipo la sua stagione al Leverkusen per un infortunio alla spalla che lo ha costretto anche all’intervento chirurgico. La qualità più importante del 29enne ex Atletico Madrid è quella di sapere interpretare più ruoli nel pacchetto arretrato. Quindi potrebbe impiegato sia in mezzo sia come uno dei due braccetti.

L’altro invece è Marash Kumbulla che rientrerà dal prestito all’Espanyol: una stagione nella quale il difensore che la Roma aveva preso dal Verona si è messo alle spalle quelli che sono stati i problemi fisici che lo hanno accompagnato per molto tempo. Un fattore, questo, che potrebbe aiutare Gasperini a decidere. I due, quindi, potrebbero iniziare la loro stagione a Trigoria e nel caso successivamente capire se ci sono i margini di una permanenza.