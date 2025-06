Dal Napoli alla Roma: Gasperini l’ha già scelto

Dal Napoli alla Roma, Gasperini lo ha già scelto. Ecco il profilo che i giallorossi potrebbero tentare di prendere la prossima estate. La situazione

Come vi abbiamo spiegato prima – qui le parole ufficiali di Krstovic e Saelemaekers – sarà quasi sicuramente l’attacco uno dei reparti maggiormente rivoluzionati in casa Roma.

Non solo perché qualcuno, per forza di cose, dovrà essere inserito nella rosa che verrà messa a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma anche perché, quelli che ci sono, non sono sicuri di rimanere. Insomma, da tenere sotto osservazione le mossi della dirigenza sotto questo aspetto. E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Attilio Malena, la Roma potrebbe avere un ritorno di fiamma nei confronti di un profilo che anche a gennaio ad un certo punto sembrava essere a un passo.

Dal Napoli alla Roma: ritorno di fiamma per Raspadori

Il profilo è quello di Giacomo Raspadori, fresco campione d’Italia con la maglia del Napoli che non conosce il proprio futuro. Stando a quelle che sono le informazioni che ovviamente stanno arrivando al momento. “Raspadori resta un nome caldo – ha scritto sul proprio profilo X il giornalista citato prima – dopo il tentativo di gennaio. Piace molto a Gasperini che lo avrebbe voluto all’Atalanta”.

Quindi, il tecnico che prenderà il posto di Claudio Ranieri, avrebbe dato già il suo assenso a quella che potrebbe essere questa operazione di mercato. Raspadori però nella seconda parte di stagione, soprattutto dopo l’addio di Kvara, ha sempre trovato più spazio nel Napoli di Conte e alla fine è risultato decisivo con alcuni gol che di fatto hanno indirizzato la corsa scudetto. La sensazione è che gli azzurri se ne libereranno solamente se arrivasse un’offerta monstre, una di quelle alle quali è davvero difficile dire di no. In ogni caso, la Roma, ci starebbe pensando. Vedremo se il ritorno di fiamma porterà alla fumata bianca o nera.