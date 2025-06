Rinnovo Svilar: ecco le cifre che hanno chiuso i giochi

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sul futuro di Mile Svilar.

Dopo il quinto posto raggiunto con Claudio Ranieri, dunque, la Roma ha scelto Gian Piero Gasperini come nuova guida tecnica. Il tecnico di Grugliasco, una volta rifiutato i tentativi last minute della Juventus, ha infatti accettato un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

La Roma, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio Gian Piero Gasperini, è quindi alla prese con l’allestimento della squadra per la prossima squadra. Tra i giocatori più sotto la luce dei riflettori per capire qualcosa sul suo futuro bisogna sicuramente inserire il miglior calciatore giallorosso della stagione appena conclusa: Mile Svilar.

In un primo momento, di fatto, il rinnovo dell’estremo difensore sembrava cosa fatta, ma poi c’è stato un brusco rallentamento. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna segnalare un aggiornamento davvero importante.

Roma, ecco le ultime novità sulla trattativa per il rinnovo di Mile Svilar: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la trattaiva per il rinnovo di contratto di Mile Svilar sta vivendo una fase di stallo. L’entourage del portiere, di fatto, avrebbe avanzato delle richieste molto importanti per prolungare, ma la Roma non avrebbe l’intenzione di accettare queste condizioni.

Gli agenti di Mile Svilar, di fatto, avrebbero chiesto per il loro assistito uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione più un altro milione di bonus. Ma a queste cifre, dunque, la Roma non ha l’intenzione di prolungare l’attuale contratto dell’estremo difensore, che scadrà il 30 giugno 2027.

Questa fase di stallo, quindi, solletica diversi club. Mile Svilar, infatti, è seguito da diverse squadre, sia estere che italiane. Nel nostro campionato, infatti, il portiere della Roma è seguito da team come Napoli, Inter, e Juventus.