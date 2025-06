Calciomercato Roma, Inzaghi rifiutato: scambio con Theo Hernandez

Il mercato è ufficiosamente partito. Società in campo per iniziare a preparare la stagione che verrà. La Roma potrebbe avere il Milan come avversario.

Se Torino, sponda Juventus, piange, la Milano del calcio non ride. L’Inter che ha inseguito con forza e convinzione il Triplete si è ritrovata, in una manciata di giorni, con 0 titoli in bacheca ed oltretutto senza più l’allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Incredibile a dirsi il Milan che ha vissuto il doppio fallimento tecnico legato ai due allenatori portoghesi, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, può vantare una Supercoppa italiana strappata proprio all’Inter. E’ la meravigliosa, imperscrutabile, folle illogicità del calcio. Nel frattempo proprio il Milan ha chiuso la questione allenatore.

A Milanello tornerà Massimiliano Allegri, il tecnico del penultimo scudetto rossonero targato ancora Berlusconi-Galliani. Un grande ritorno per un Milan che intende dimenticare in fretta la stagione appena conclusasi e ritornare protagonista. Il neo tecnico Allegri, insieme al neo direttore sportivo Tare, stanno gettando le basi tecniche in vista della prossima stagione.

Il Milan complica il mercato della Roma

Ogni società, come ogni rosa, ha le sue spine. A Milanello la spina più pungente si chiama Theo Hernandez. Il terzino francese è in uscita dal Milan, incerta è la sua destinazione.

Il Milan ha raggiunto un accordo per la cessione di Theo Hernandez con il club arabo dell’Al Hilal, la formazione che la prossima stagione sarà allenata da Simone Inzaghi, per una cifra pari a 35 milioni di euro. L’esterno francese, al momento, non sembra però intenzionato ad accettare la proposta araba. Secondo quanto risulta a Gianluca Di Marzio c’è anche l’Atletico Madrid sul giocatore del Milan.

La proposta spagnola, invece, prevede l’inserimento di una contropartita tecnica, Nahuel Molina più un conguaglio decisamente inferiore a quello messo sul tavolo dall’Al Hilal. Il Milan appare, a sua volta, non interessato a questo tipo di proposta dal momento che intende soltanto monetizzare dalla cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Il difensore argentino, Nahuel Molina, classe 1998, era stato accostato in passato anche alla Roma.