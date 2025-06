Prima scelta Gasperini e usato sicuro in Serie A: Marotta ko

Calciomercato Roma, chiuso il capitolo Gasperini adesso Ghisolfi è concentrato sulla squadra. L’obiettivo è aggiustare il reparto. Marotta ko

Oggi Gasperini sarà a Roma per il matrimonio di Scamacca e probabilmente, in attesa del comunicato ufficiale del suo ingaggio, non lascerà per un po’ la città.

Magari ci sarà anche la presentazione nel corso delle prossime settimane. O magari no, non lo sappiamo: sicuramente, però, ci saranno degli incontri con la società per pianificare nel minor tempo possibile tutte le operazioni di mercato che devono essere impostate per il prossimo anno. Qualche chiacchierata comunque c’è stata anche perché iniziano a circolare i nomi di quelli che potrebbero essere gli innesti in difesa che Ghisolfi vuole piazzare e che sicuramente hanno avuto il via libera da parte di Gasp.

Calciomercato Roma: ecco il tris per la difesa

In questo caso parliamo del reparto arretrato. Il primo nome sul taccuino secondo Di Marzio è quello di Balerdi, difensore del Marsiglia. Le richieste economiche dei francesi però sarebbero esagerate quindi ci sono al momento poche possibilità per riuscire nel colpo. Di conseguenza si valutano le alternative, con una doppia pista da seguire in Serie A.

I due profili che interessano e anche molto dalle parti di Trigoria sono quelli di Beukema e Lucumi, difensori del Bologna. Una coppia davvero granitica perché se lo scorso anno c’è anche Calafiori nel reparto che si alternava, quest’anno invece hanno iniziato e concluso la stagione dimostrandosi decisivi anche nel raggiungimento dei risultati.

Il difensore olandese, però, è nel mirino anche del Napoli, quindi è un affare che sembra complicato in partenza, mentre ci sono possibilità per Lucumi, che così come anticipato da Asromalive.it, i giallorossi hanno messo nel mirino da un po’ di tempo cercando, pure, di anticipare quella che è la concorrenza dell’Inter. E sapendo che adesso i nerazzurri di Marotta sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’ufficialità dell’addio di Inzaghi, magari accelerare potrebbe rivelarsi decisivo.