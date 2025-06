Esonero Spalletti: l’incontro con Gravina mette la parola fine. Ecco cosa sta succedendo attorno alla panchina della Nazionale. La situazione

La situazione è diventata quasi insostenibile. E un addio appare la soluzione più logica. Un incontro fissato, un incontro che potrebbe mettere fine alla sua esperienza in panchina.

Lunedì sera gli azzurri torneranno in campo per le qualificazioni ai prossimi mondiali sapendo che non basterà vincerle tutte per essere sicuri del posto e quindi non passare dall’incubo playoff che per due volte ci ha visti eliminati. Serve vincere con molti gol, serve ribaltare una differenza reti che al momento vede la Norvegia con un bel +10 davanti e gli azzurri con un -3 dopo la legnata di venerdì sera. E questo ha fatto traballare la panchina di Luciano Spalletti che, per il momento rimane in sella. Ma che la prossima settimana potrebbe anche dire addio.

Esonero Spalletti: martedì l’incontro decisivo

Martedì infatti, secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, è previsto un incontro tra il commissario tecnico della nazionale e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Un incontro che ovviamente potrebbe avere delle ripercussioni clamorose per il futuro della panchina azzurra. Un addio sembra assai probabile in questo momento. Soprattutto se non dovesse arrivare una vittoria larga contro la Moldavia.

E come vi abbiamo detto prima, oltre a Pioli, Gravina starebbe pensando a Claudio Ranieri ma anche a Daniele De Rossi che rimane sullo sfondo in casa di ribaltone clamoroso nei prossimi giorni. Al momento la sensazione è che per Spalletti ci sia una fiducia a termine, una fiducia da cercare di riconquistare nelle prossime uscite o nella prossima uscita. Ma la sensazione, inoltre, è che qualcosa si sia rotto. E un addio è sempre più vicino.