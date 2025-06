Italia, clamoroso Ranieri: non era mai successo prima

Ci sono delle grosse novità sulle possibilità di vedere Claudio Ranieri alla guida dell’Italia.

Una volta terminato il qunto posto, di fatto, la Roma ha scelto la sua nuova guidata: Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo ha infatti firmato un contratto di tre anni a circa 5 milioni di euro a stipendio.

La Roma, dunque, è ora impegnata alla programmazione del parco giocatori, ma ci potrebbe essere un’ulteriore novità. Dopo l’esoner di Luciano Spalletti da ct dell’Italia, infatti, Claudio Ranieri potrebbe sostituire il tecnico toscano alla guida della nostra Nazionale italiana.

Italia, Ranieri si è preso una notte per riflettere

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo un no iniziale, il nuovo dirigente della Roma si è preso una notte per decidere. La svolta di fatto, c’è stata quando è stata paventata la possibilità per Ranieri di svolgere sia il ruolo di CT che quello di dirigente della Roma.

Se Claudio Ranieri dovesse accettare, di fatto, per la prima un dirigente diventerebbe il selezionatore di una Nazionale